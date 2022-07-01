Битва за Змеиный: как Россию прогнали со стратегически важного острова 3 1.07.2022, 14:36

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фото: getty images

Настойчивость и упорство ВСУ были вознаграждены.

Змеиный - очень маленький островок, всего 0,2 квадратных километра. Кусок суши площадью меньше Кремля находится в Черном море всего в 35 километрах от украинского берега. Плоская, каменистая поверхность, несколько строений, причал, антенны, маяк…

фото: getty images

В течение четырех месяцев этот небольшой островок был ареной настоящей битвы, в которой погибли десятки человек, а общий тоннаж потопленных рядом с ним кораблей потянет на результат морского сражения, пишет ВВС.

С одной стороны, Змеиный это "непотопляемый крейсер", который расположен в районе, где Россия, как считается, собиралась высаживать десант на украинском берегу.

Если бы удалось разместить на этом острове средства ПВО, пусковые установки ракет, радары, то он вполне мог бы стать центром и одним из основных опорных пунктов в такой операции, прикрывая десант с воздуха и поддерживая его огнем ракетных батарей.

С другой стороны - средства и усилия, которые понадобятся, чтобы обеспечить защиту такого "крейсера", возможно, слишком велики для его стратегической пользы.

Это действительно очень маленький остров, на котором практически нет естественных укрытий, а близость берега позволяет обстреливать его из самоходных гаубиц и ракетных систем залпового огня, против которых островное ПВО не очень эффективно. Укрыться на нем от огня очень сложно, а небольшая площадь вынуждает размещать технику и гарнизон скученно.

фото: getty images

Чтобы удержать остров, потребовалось бы расположить в том же районе группировку военных кораблей для защиты его от обстрелов с земли, либо захватить территорию на берегу рядом с ним, создав "полосу безопасности".

Тем не менее, Россия не оставляла попыток захватить и удержать остров, что приводило к большим потерям.

Военный корабль

Самым известным эпизодом битвы за остров Змеиный стала гибель флагмана российского Черноморского флота, крейсера "Москва". Корабль затонул 14 апреля 2022 года после того, как по нему попали две ракеты украинского берегового противокорабельного комплекса "Нептун".

Корабль находился примерно в полусотне километров к западу от острова. Российские военные утверждают, что он затонул из-за взрыва, который был вызван пожаром на борту.

Гибель корабля стала существенным событием со стратегической точки зрения - ПВО крейсера обеспечивала прикрытие кораблей в этом районе. После того, как "Москва" утонула, остальные корабли Черноморского флота отошли на большее расстояние от берега.

фото: getty images

После этого ценность острова как площадки для противовоздушной обороны только возросла.

Гибель "Москвы" была еще и важным политическим событием. Крейсер прославился событиями самого начала конфликта, когда российские силы захватили остров.

Тогда 24 февраля с борта крейсера к украинским защитникам обратились с предложением сдаться. Украинцы ответили отказом, который содержал нецензурную брань. После этого крейсер обстрелял Змеиный. Украинские военные, служившие на острове Змеиный, как выяснилось впоследствии, попали в плен. Позднее их обменяли на пленных россиян.

Переговоры пограничников, их нецензурный ответ российским морякам стали впоследствии мемом. Украинская почта выпустила марку, посвященную этим событиям.

Морские потери

Помимо крейсера "Москва", возле острова Змеиный было подбито или потоплено еще несколько плавсредств.

2 мая, как сообщили украинские военные, возле острова ударами с беспилотников TB2 Bayraktar были подбиты два патрульных катера проекта 03160 "Раптор" и десантный корабль проекта 11770 "Серна".

Удары с беспилотников, снятые бортовой камерой, были впоследствии опубликованы в интернете.

фото: Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS

Точное число и окончательный результат этих ударов установить трудно даже по прошествии нескольких недель. В интернете фигурируют разные цифры, но документально подтверждены попадания по двум "Рапторам" и одной "Серне".

В интернете впоследствии появились фотоснимки борта некоего судна с большой пробоиной. При этом утверждалось, что это якобы потопленный и поднятый впоследствии со дна российский десантный корабль.

Кроме того, 17 июня в районе острова ВМС Украины нанесли удар двумя ракетами Harpoon по буксиру "Спасатель Василий Бех".

Впоследствии в сети Telegram была выложена фотография, на которой его якобы буксируют в порт. Но даже на этом снимке видно, что плавсредство, которое тянут на буксире, настолько разрушено, что узнать в нем буксир довольно трудно.

Однако российский военный блогер, бывший самопровозглашенный "глава минобороны ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин), который регулярно публикует информационные сообщения из зоны боевых действий, называет буксир "потопленным".

Министерство обороны Великобритании 21 июня также называет буксир уничтоженным.

Украинцы утверждали, что судно перевозило на остров боеприпасы и подкрепления.

Настойчивость и упорство

Российская армия пыталась удержаться на острове, несмотря на то, что он часто подвергался атакам украинской армии.

За время конфликта обстановка вокруг острова обострялась четыре раза. Первый раз - 24 февраля, когда остров был обстрелян и захвачен российскими войсками.

Второе обострение произошло 13 апреля, когда был атакован крейсер "Москва", затонувший на следующий день.

фото: getty images

Третий раз интенсивность боев усилилась в начале мая. 4-го мая "Байрактары" поразили ракетами катера "Раптор" и десантный бот "Серна", а также, по утверждению Украины, два ЗРК "Тор".

Украинские военные выложили видео, на котором беспилотник наносит удар по вертолету, высаживавшему войска на остров.

Тогда же были опубликованы кадры бомбардировки острова двумя истребителями Су-27.

Итогом последнего, четвертого обострения обстановки стал вывод российских войск с острова. После майских боев Россия перебросила на Змеиный два комплекса ПВО ближнего радиуса - "Панцирь" и "Тор".

Однако через четыре дня после удара по буксиру "Василий Бех" Змеиный опять подвергся массированному обстрелу.

Министерство обороны России подтвердило факт удара, но заявило, что "Панцирь" и "Тор" смогли сбить 13 беспилотников, четыре ракеты "Точка-У" и 21 реактивный снаряд ЗРК "Ураган". В результате, как утверждает МО, по острову не попали ни снаряды, ни ракеты.

Правда, 23 июня на канале группы OSINT-88 в "Твиттере" были опубликованы спутниковые снимки, на которых якобы видны последствия ударов по Змеиному, и на них видны темные пятна, которые могли образоваться при пожаре.

Бегство или "добрая воля"?

Эвакуация российского гарнизона с острова Змеиный 30 июня, как поначалу заявило российское министерство обороны, была "шагом доброй воли".

"Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины", - говорилось в заявлении минобороны.

Однако утром украинское объединенное командование "Юг" заявило, что ночью по Змеиному был нанесен еще один удар, после которого российский гарнизон был спешно эвакуирован.

При этом сообщение было проиллюстрировано фотографией острова, с которого поднимается несколько столбов дыма.

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