Белорусов готовят к полетам в Иран и Вьетнам 1 1.07.2022, 14:30

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Что происходит в аэропорту «Минск»?

Пока наиболее популярными у белорусов являются рейсы в Москву, но Беларусь ведет переговоры с несколькими авиаперевозчиками. Об этом рассказал генеральный директор Национального аэропорта «Минск» Вячеслав Хоронеко, передает zerkalo.io.

— Сейчас ведутся перспективные переговоры с иранским перевозчиком Mahan Air, который базируется в аэропорту Тегерана, — рассказал Хоронеко. — Хочу сказать, что проявила интерес к организации чартерных рейсов авиакомпания из Вьетнама, которая могла бы расширить для белорусских туристов возможности путешествий на популярные вьетнамские курорты. Лучшее время для поездки туда — это весна (с февраля по апрель) и осень (август — октябрь). На данный момент ведем диалог по организации таких рейсов с авиакомпанией и другими заинтересованными сторонами.

Гендиректор Национального аэропорта «Минск» также отметил, что в настоящее время идет работа по открытию грузовых и пассажирских рейсов с Венесуэлой.

— У них имеются авиакомпании, обладающие дальнемагистральными воздушными судами. Причем, прорабатывается вариант выполнения пассажирского рейса из Минска в Венесуэлу с промежуточной посадкой на Кубе. Такой рейс мог бы увеличить туристический потенциал, связав Беларусь со странами Латинской Америки, — пояснил Хоронеко.

Пока же наиболее востребованными и загруженными являются регулярные рейсы из Минска в Москву. Рейсы выполняются в три крупных московских аэропорта: Шереметьево, Домодедово, Внуково. Популярны такие направления, как Санкт-Петербург и Грузия (Тбилиси, Кутаиси, Батуми). Чартерная программа в Беларуси сейчас состоит из таких туристических направлений, как Бодрум, Анталья, Хургада и Шарм-эль-Шейх.

Напомним, после инцидента с самолетом RyanAir Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией союза. Кроме того, европейские перевозчики стали облетать воздушное пространство Беларуси. Кроме того, компания «Белавиа» была вынуждена вернуть некоторые свои самолеты лизинговым компаниям и сократить флот до 15 самолетов.

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