«После 24 февраля мы не видели Samsung, Apple, Electrolux» 4 1.07.2022, 14:43

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Фото с сайта pixabay.com

Топ-менеджер одного из самых крупных интернет-гипермаркетов Беларуси рассказал о действии санкций.

Из-за санкций против Беларуси и России ассортимент одного из самых крупных интернет-гипермаркетов в нашей стране — 21vek.by — сократился до 85% от планового. Об этом «Зеркалу» заявил CEO этой компании Сергей Вайнилович. Он также рассказал, что «айфоны пока есть, но стали еще дороже». По прогнозу топ-менеджера интернет-гипермаркета, цена на айфоны в ближайшее время вряд ли будет расти, она «и так космическая». Сергей Вайнилович также высказался про потенциальный ввоз товаров в Беларусь по параллельному импорту.

— В связи с тем, что многие бренды заявили, что они не будут поставлять свои товары в Россию и Беларусь, после 24 февраля мы не видели Samsung, Apple, Electrolux и других брендов, — сообщил Сергей Вайнилович на дискуссии с представителями маркетплейсов.

По словам Вайниловича, из-за санкций ассортимент интернет-гипермаркета 21vek.by сейчас сократился до 85% от планового. Тем не менее, есть техническая и юридическая возможность завозить товары по параллельному импорту. Но компания пока не получала предложений, чтобы товар доставили быстро и по актуальным ценам.

— Айфоны пока есть — стали еще дороже. Еще дороже уже не будут — цена и так космическая.

Справка «Зеркала». Ранее в правительстве заявили, что хотят легализовать параллельный импорт. Это объясняли стремлением не допустить «дефицита товаров импортного производства и насыщение потребительского рынка».

Параллельный импорт предполагает ввоз в страну оригинальных товаров и услуг без разрешения производителя или обладателя интеллектуальной собственности. То есть товар попадает в страну не через официального дилера или уполномоченного на это импортера, а через компанию, которая работает параллельно с ними. Отсюда и название. Такой импорт еще называют серым.

При этом такие товары — это не контрабанда или подделка. Если вы покупаете ввезенный таким способом телефон Samsung, то это будет именно он, только ввезенный в Беларусь не официальным поставщиком. Более того, скорее всего, прошивка этого телефона будет для другого рынка, например, турецкого или казахстанского.

Сергей Вайнилович объяснил, что некоторые компании имели локальные прайсы в российских рублях, а в марте, когда курс российского рубля к доллару превышал 100 рублей, фирмы пересчитали товар по 110 рублей — «учитывая дефицит, прайсы никто не опустил». Сегодня, когда доллар стал стоить 52−53 российских рубля, получается, что товары подорожали в 2−2,5 раза. Дополнительно к этому, некоторые компании, которые не прекращали поставки импорта в РБ подняли свои цены на 30−50%, «это не привело к увеличению спроса».

Сегодня в 21vek.by увеличился спрос на товары российского и белорусского производства. Например, спрос на продукцию «Атлант» вырос. «Завод работает на полную мощность, товаров не хватает, но при этом они есть», — уточнил Сергей Вайнилович.

Но заметили и падение покупательского спроса. К примеру, был тяжелый сезон с шинами — у людей не было денег, заказов стало меньше на 15−20%. Тем не менее бизнесмен считает, что у онлайн-торговли большой потенциал. По его данным, в Беларуси в розничном обороте онлайн-торговля занимает всего лишь 5 — 5,5%, в России — 10%. В планах компании в течение трех лет увеличить онлайн-торговлю как минимум до российских масштабов.

— Сейчас время не системного бизнеса, больше спекулятивного, транзакционного. Разрешили возить через границу товары дороже 200 евро, и снова поехали перекупы. Происходит консолидация игроков, некоторые заканчивают свое «выступление». Мы рассчитываем, забрать их оборот себе.

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