Вот и обзавидовался, товарищ «конь» 3 Олеся Яхно

1.07.2022, 14:49

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Запад отчетливо увидел всех «всадников апокалипсиса».

Мудак Лавров посоветовал Европе «ничего не прищемить себе» «железным занавесом». Ну у самих-то, видимо, уже нечего прищемлять (если снизойти до дипломатического уровня рос МИДа). Вот и обзавидовался, товарищ «конь».

А если серьезно, то я подумала вот о чем. Знаете, иногда важно позволить кому-то другому зайти далеко - чтобы увидеть диапазон его действий и ценностей. Особенно, если этот кто-то их умело скрывает. Вот с Китаем это хорошо проявляется, например.

Но это только иногда. В большинстве же - лучше реагировать сразу, пресекая преступление (реальное или потенциальное) в начальной стадии. С режимом Путина, несомненно, лучше, если б Запад распознал настоящую сущность Путина на старте. Можно было бы избежать многих преступлений и не довести «синдром мелкого человека» (по словам министра обороны Британии) до глобальной катастрофы.

А так сидели и ждали, наблюдая всю эту нарастающую «порчу», пока все не дошло до риска для всего мира. У Платона есть такая фраза: «Это как если бы кто-то признавал, что существуют мулы - лошадиные и ослиные дети - а что существуют лошади и ослы не признавал бы».

Вот так и Запад долго пребывал в иллюзиях относительно истинного нутра российского режима, неоднократно наблюдая все новые прецеденты протоимперской психопатии, внутренние и внешние (начиная от экспроприации ЮКОСа и убийства Немцова и заканчивая войной в Грузии, Сирии, Украине еще в 2014-ом). Ну, зато теперь не хотят, но видят отчетливо все эти морды - и лошадей, и ослов с всадниками апокалипсиса. Вот Столтенберг сказал: Мы не обращаем внимания на слова Путина, а оцениваем только его действия. В этой стадии российского коллективного сумасшествия это правильный подход.

Олеся Яхно, «Фейсбук»

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