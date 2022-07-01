NASA готовит миссию с воздушным шаром 1 1.07.2022, 14:53

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Он больше футбольного поля.

Предстоящая миссия НАСА будет использовать воздушный шар размером больше футбольного поля, чтобы отправить телескоп на высоту 40 000 метров над Антарктидой. С этой высоты обсерватория ASTHROS будет изучать явление, которое заглушает звездообразование в некоторых галактиках, фактически убивая их, сообщает «Хайтек».

Основной инструмент для сбора света этого телескопа — огромное зеркало. Оно считается самым большим из тех, которые когда-либо поднимали на высотном воздушном шаре. Строительство 2,5-метрового зеркала завершилось в этом месяце.

Фото: Media Lario

Создание проектов и их реализация оказались сложными из-за двух ключевых требований: зеркало и его опорная конструкция должны быть исключительно легкими для полета на воздушном шаре, но достаточно прочными, чтобы сила притяжения Земли не деформировала его почти идеальную параболическую форму более чем на 2,5 микрометра. Это доля от ширины человеческого волоса.

Миссией ASTHROS будет управлять Лаборатория реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии. Запуск состоится не ранее декабря 2023 года. Обсерватория пролетит вокруг Южного полюса в течение четырех недель. В рамках программы НАСА «Научные воздушные шары», управляемой летным комплексом Уоллопс в Вирджинии, ежегодно запускается от 10 до 15 полетов на воздушном шаре.

Эти миссии обычно стоят меньше, чем космические, и требуется меньше времени для перехода от раннего планирования к развертыванию. Также ученые используют новые технологии, которые можно использовать в будущих космических миссиях.

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