Из-за санкций аэропорт «Минск» перешел на четырехдневный рабочий график 1.07.2022, 15:03

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Белорусская авиация испытывает трудности с поставками оборудования.

Из-за санкций персонал Национального аэропорта "Минск" был вынужден перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом рассказал гендиректор аэропорта Вячеслав Хоронеко.

Он говорит, что белорусская авиация испытывает трудности с поставками нового технологического оборудования и обслуживанием уже имеющегося. Есть вопросы и с иностранным программным обеспечением.

Альтернативу начали искать с начала 2022 года. "В части импортозамещения ведется активная работа с белорусскими производителями. К примеру, ведем переговоры с отечественным производителем химреагентов, аккумуляторных батарей, осветительных приборов и так далее", — поделился подробностями Хоронеко.

Переход на четырехдневную рабочую неделю и простой для сменного персонала гендиректор объяснил экономической ситуацией.

Белорусские самолеты потеряли возможность летать в аэпопорты ЕС и пролетать над территорией Евросоюза после инцидента с самолетом компании RyanAir. Также европейские перевозчики стали облетать воздушное пространство Беларуси. Вдобавок компания "Белавиа" была вынуждена вернуть некоторые свои самолеты лизинговым компаниям и сократить флот до 15 самолетов.

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