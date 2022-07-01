Премьер-министр Болгарии: Мы не позволим иностранным дипломатам ставить ультиматумы нашему государству 6 1.07.2022, 15:03

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Кирилл Петков

Кирилл Петков отклонил российский ультиматум об отмене решения о высылке 70 дипломатов РФ.

Уходящий премьер-министр Болгарии Кирилл Петков отклонил российский ультиматум об отмене решения о высылке 70 российских дипломатических сотрудников.

Об этом пишет Reuters.

Россия выдвинула в четверг ультиматум, в котором содержалась угроза закрыть российское посольство, если София не отменит высылку к полудню пятницы.

Петков заявил в видеообращении, что поведение России неприемлемо.

"Мы не позволим Болгарии свернуть с пути... Мы не позволим иностранным дипломатам ставить ультиматумы болгарскому государству", - сказал он.

Напомним, посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что Москва рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Софией в случае, если она не отменит решения о высылке 70 работников российских дипломатических представительств.

Петков во вторник объявил о высылке из страны 70 работников российского посольства из-за того, что они занимались шпионской деятельностью.

По информации болгарских СМИ, в российском посольстве работали около 150 человек.

МИД РФ в ответ заявило, что Россия после высылки Болгарией 70 своих дипломатов и сотрудников посольства оставляет право на ответные меры, в том числе "асимметричные".

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