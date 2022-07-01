Белорусский рубль уже третий день подряд дешевеет к основным валютам 2 1.07.2022, 16:19

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Доллар и евро показали максимальный рост за три недели.

Белорусский рубль уже третий день подряд дешевеет к доллару и евро одновременно, пишет select.by. Стоимость корзины валют повысилась на 0,14%.

С начала недели корзина валют подорожала к белорусскому рублю уже на 2,29%. По итогам июня белорусский рубль подешевел к корзине валют на 8,44%.

Курс доллара поднялся на 0,0068 BYN до 2,5731 BYN/USD до максимума за 23 дня.

Американец укрепляется третий день. Его стоимость за это время с минимума за 34 дня поднялась на 0,0510 BYN до максимума более чем за три недели.

Курс евро вырос на 0,0113 BYN до 2,6818 BYN/EUR до максимума за 21 день.

Евро дорожает уже пятый день подряд. Два дня он укреплялся в одиночку, а потом три дня вместе с долларом, но суммарно за это время стоимость евро поднялась всего на 0,0215 BYN.

Курс российского рубля опустился лишь на 0,0005 BYN до 4,8860 BYN/100 RUB. Это очень слабое снижение после вчерашнего сразу на 0,0840 BYN.

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