Валютные кульбиты 1 Борис Желиба

1.07.2022, 17:02

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Борис Желиба

Курсы российского и белорусского рубля сейчас слишком политизированы и не подчиняются макроэкономическим закономерностям.

Еще в середине марта курс доллара к российскому рублю составлял 120 «деревянных». Курс белорусского рубля, который обычно следует в русле российского собрата, перепрыгивал за три денежные единицы. Но не прошло и пары-тройки месяцев, как российский рубль укрепился до 53 единиц к «зеленому», а белорусский – до 2,53. Причина этих кульбитов, если коротко, санкции и война.

Казалось бы, санкции Запада, наложенные на российскую и белорусскую экономику, должны были бить прежде всего по экспорту стран. Так, Беларуси перекрыли логистику поставок для двух ее самых основных экспортных групп товаров – удобрений и нефтепродуктов. Все ожидали снижения поступлений валютной выручки в страну и соответственно девальвации белорусского рубля. Поначалу так и произошло как с российским, так и с белорусским рублем. Но потом они волшебно стали укрепляться. Оказалось, что из-за санкций и войны в Украине при снижении внешнего товарооборота как в России, так и в Беларуси в большей мере упал не экспорт, а импорт. К примеру, за январь–апрель Белстат показывает снижение экспорта по товарам и услугам на 2,1%, а их импорта – на 4,5%. В результате положительное торговое сальдо выросло за эти месяцы по сравнении с аналогичным прошлогодним периодом на 29,9%, или до 1261,1 тысячи долларов. Соответственно на валютных биржевых торгах спрос на валюту стал падать быстрее, чем снижение валютного предложения. Как в России, так и в Беларуси. Приведенные выше сравнительно небольшие проценты снижения экспорта и импорта за пять месяцев года обязаны «предвоенным» ростом внешних товарооборотов стран Союзного государства в январе-феврале, которые затем начали катастрофически падать с начала российской «специальной военной операции» в Украине.

В апреле товарный оборот с Украиной составил всего 15,2 миллиона долларов, из которых около 13,4 миллиона пришлось на белорусский экспорт. Сравните: в январе экспорт товаров в Украину был равен 561 миллиону долларов. Экспорт в Великобританию в апреле обвалился на 94,2%, в Германию – на 83%. Тотальный обвал со странами ЕС случился, естественно, и по импорту. В мае премьер-министр Р.Головченко признал, что из-за санкций уже заблокированы товары на сумму 16–18 миллиардов долларов в год. В том же мае в пересчете на год ВВП Беларуси упал на 8,8%, промышленность – на 11,8%, четверть объемов потеряли оптовая торговля и инвестиции, треть – грузооборот транспорта. К настоящему времени импорт в Россию и Беларусь из стран, которые ввели санкции, упал примерно наполовину. И, что интересно, импорт из стран, которые вроде бы нейтральны к санкциям, в том числе из Азии, также сократился почти в таком же масштабе. Получается, что главное преимущество международной торговли – не столько экспорт, сколько импорт товаров и услуг. В Беларуси это показательно видно, скажем, на примере БЕЛАЗА, который приостановил выпуск особо большегрузных карьерных самосвалов, так как мощнейшие двигатели к ним поставляли американские и британские компании. Сложно найти отрасли, которые не пострадали бы от недостатка импорта в виде комплектующих, материалов и т.п. В Союзном государстве вдруг обнаружилось, что не так уж и много продукции, которую можно считать полностью отечественной.

Так почему же столь резко укрепились белорусский и особенно российский рубль? По большому счету доллары и евро в России и Беларуси предприятиям стало некуда тратить. Нет того импорта, что был раньше. Но в Россию, в отличие от Беларуси, за счет роста цен на углеводороды валютная выручка продолжает поступать рекой. Плюс резко сократился бурный поток российских туристов на юга, где они тратили валюту. Слишком сильный национальный рубль приносит много вреда. Прежде всего отечественным экспортерам. Их продукция становится на зарубежных рынках дорогой и теряет свою конкурентоспособность. Страдают и бюджеты стран. На нужды бюджета нужны рубли. К примеру, если раньше за один доллар российской экспортной нефти бюджет получал 100 рублей, то теперь чуть ли не в два раза меньше. То же касается и белорусских экспортеров: одно дело продавать валютную выручку по курсу 2,8–3 рубля за доллар, другое – по 2,55 рубля. Поэтому Нацбанк Беларуси и Центробанк РФ и озаботились проблемой чрезмерного курсового укрепления своих национальных валют. И пока без особых успехов. На момент написания статьи за доллар надо отдавать 2,53–2,55 белорусского рубля, за евро – 2,65–2,67. Российский револьвировался к доллару до рекордных за последние годы 53,54, к евро – до 56–57 рубля. А к белорусскому российский рубль укрепился до 4,73 рубля за 100 российских. Поэтому белорусский экспорт в Россию сегодня на коне. Доля России во всем экспорте страны увеличивается, уверенно перешагнув 50-процентный рубеж. Белорусский экспорт успешно занимает там рыночные ниши, освободившиеся после ухода западных экспортеров.

В создавшихся условиях многие россияне и белорусы задумываются о своем валютном поведении. Когда рубли были на пике своей валютной девальвации с конца февраля и до середины марта, многие нахапались дорогих долларов и евро, рассчитывая, что национальная валюта под санкциями еще больше обесценится. А вышло наоборот. Другие думают: может, и не спешить покупать валюту, которая может стать еще дешевле? Если играть в долгую, учитывая, что коллективный Запад делает все, чтобы свести к концу года потребление российских углеводородов к минимуму, на наш взгляд, российский и белорусский рубли вернутся на привычную траекторию постепенной девальвации к мировым валютам. Об этом же и говорит готовящееся в очередном пакете санкций эмбарго на покупку российского золота на мировом рынке драгметаллов. Учитывая инфляцию, которая в Беларуси рвется к 20% годовых, хранить сбережения в белорусских рублях на депозитах в банках малоперспективно. Конечно, и в западных странах инфляция не спит. Но когда в недавнем времени в белорусских банках трудно было целиком снять валютный вклад по истечении времени депозита, то это тоже настораживает. Правда, миллионам россиян и белорусов, у которых денег нет совсем или едва хватает на жизнь, все эти валютные перипетии до лампочки. Однако у так называемого среднего класса накопления случаются. Что же делать этим людям? Совет можно дать простой: ничего! Дышите ровно, затаитесь и посмотрите, куда сегодня эта кривая выведет. В конце концов для валюты всегда есть матрац-банки. Потому что курсы российского и белорусского рубля сейчас слишком политизированы и не подчиняются макроэкономическим закономерностям.

Даже когда вооруженные столкновения в Украине все равно закончатся (лучше раньше), как заканчивается всякая война, Запад свои санкции в отношении России и Беларуси не отменит. Они надолго, потому как кроме экономических имеют еще, мягко говоря, и воспитательные цели. А что касается непосредственно нашей страны, то санкции со стороны США и Евросоюза продиктованы, не забывайте, в первую очередь фальсификацией результатов президентских выборов, жуткими репрессиями лукашенковского режима к участникам массовых акций протеста. Где это видано, чтобы тысячи людей сидели в тюрьмах за то, что пытались отстоять свои законные права, требовали проведения новых, честных выборов?!

Борис Желиба, «Народная Воля»

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