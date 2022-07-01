Рынок труда в Беларуси падает 1 1.07.2022, 17:10

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Сильнее всего тенденция начала проявляться в Минске.

Спрос на рабочую силу в стране резко упал, при этом предложение от ищущих работу растет. Сильнее всего тенденция начала проявляться в Минске.

В первом полугодии резко сократилось количество вакансий, свидетельствуют данные rabota.by. За четыре месяца сокращение составило минус 27%.

На фоне падения спроса количество резюме от соискателей выросло (+24% в апреле к январю). Если до конца февраля на одну вакансию приходилось около 6,5 резюме, то, в апреле этот показатель подскочил до 11.

В то же время увеличение количества вакансий с мая и замедление темпов роста резюме привели к уменьшению конкуренции:

Однако уже в апреле-мае спрос активизировался, резюме стало меньше. К середине июня приходилось 9 резюме на одну вакансию.

Наибольшее сокращение количества вакансий произошло в таких профессиональных сферах, как управление персоналом, информационные технологии, маркетинг и реклама, бухгалтерский учет, транспорт и производство.

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