В Украине предлагают запретить допуск компаний из Беларуси к государственным закупкам 6 1.07.2022, 17:21

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Как оказалось, белорусские компании имели доступ к госзакупкам и после начала войны.

С начала полномасштабной войны предприятия с российскими или белорусскими бенефициарами выиграли конкурсы на госзакупки в Украине на 65 млн грн (более 2 миллионов долларов). То есть эти компании получили деньги напрямую и государственного бюджета Украины, пишет obozrevatel.com.

Об этом сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ), которое занимается мониторингом таких случаев. Всего специалисты Бюро проанализировали более 400 тыс. государственных закупок.

В БЭБ отметили, что таким образом, ряд предприятий с бенефициарами из России или Беларуси не только участвовали в закупках за счет государственных средств, но и становились их исполнителями. То есть реализовывали товары или услуги.

Бюро решило обратиться к правительству Украины с требованием запретить такие сделки. "Это недопустимо, поэтому БЭБ будет инициировать рассмотрение вопроса перед Кабмином, чтобы полностью запретить допуск компаний из РФ и РБ к государственным закупкам", – заявил директор БЭТ Вадим Мельник в эфире всеукраинского телемарафона.

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