Как расшифровать, о чем говорит Путин 4 Питер Дикинсон

1.07.2022, 17:41

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ПИТЕР ДИКИНСОН

Кремль пытается преуменьшить характер своих преступлений.

С тех пор, как 24 февраля войска РФ впервые пересекли украинскую границу, Кремль использует характерную эвфемистическую лексику, чтобы преуменьшить характер своих преступлений.

Это привело к созданию целой альтернативной реальности, в которой российские войска являются благородными освободителями, ведущими рыцарскую кампанию против подлых украинских нацистов, которые бомбят себя и устраивают фальшивые зверства, убивая собственное гражданское население.

Хотя официальная российская версия событий самоочевидно абсурдна, понимание истинного смысла предпочитаемой Москвой терминологии крайне важно для международной аудитории, стремящейся разобраться в часто странных заявлениях, исходящих из Кремля. От «жестов доброй воли» до «денацификации» и «возвращения русских земель» — вот некоторые ключевые фразы из лексикона путинской войны в Украине, переведенные на простой язык.

«Спецоперация»: когда война не война? Когда это «спецоперация». Похоже, в этом и была логика Путина, когда он объявил о своей «Специальной военной операции» против Украины рано утром 24 февраля. Несмотря на то, что он ведет крупнейшую и наиболее широко освещаемую войну в Европе со времен Гитлера и Сталина, российский диктатор остается настолько параноиком по поводу негативных коннотаций слова на «В», что полностью запретил его использование в российских СМИ.

«Денацификация»: Путин заявил, что основной целью его «специальной военной операции» в Украине является «денацификация» страны. Эта попытка оправдать вторжение, изображая его как крестовый поход против крайне правого экстремизма, отражает исторические попытки Кремля дискредитировать украинское движение за независимость, приравняв его к фашизму. Заявления Путина о «денацификации» эмоционально привлекательны для российской аудитории, преследуемой ужасами Второй мировой войны, но они также вводят в глубокое заблуждение.

Сегодняшняя Украина на самом деле представляет собой зарождающуюся демократию с президентом-евреем во главе и ультраправыми маргиналами, которые изо всех сил пытались получить 2% голосов на последних общенациональных выборах в стране, но проиграли.

На самом деле часто жестокие действия российских войск в Украине подтвердили, что Кремль идентифицирует все украинское как «нацистское» и не делает различий между ними. Провозглашенная Путиным «денацификация» на самом деле означает «деукраинизацию», как совершенно ясно показывает эта известная военная статья российского государственного информационного агентства РИА «Новости». Для большинства украинцев единственными нацистами в стране являются российские солдаты, ведущие геноцидную войну от имени неуравновешенного диктатора.

«Военные объекты»: Российское вторжение в Украину сопровождалось массированной воздушной кампанией бомбардировок и ракетных ударов по всей стране. Между тем, медленно продвигающиеся путинские войска в значительной степени полагаются на беспорядочные и сокрушительные артиллерийские обстрелы, в результате которых тысячи людей погибли и десятки украинских городов превратились в руины.

В то время как весь мир видит, что большая часть Украины сейчас лежит в руинах, Кремль по-прежнему крайне чувствителен к обвинениям в военных преступлениях и продолжает настаивать на том, чтобы российские силы всегда наносили удары только по военным объектам. Судя по опыту последних четырех месяцев, в понимании России «военные объекты», по-видимому, включают Мариупольский драматический театр, Краматорский вокзал и Кременчугский торговый центр, а также сотни школ, больниц и жилых домов по всей Украине. Поскольку международные расследования военных преступлений уже ведутся, претензии России в отношении «военных объектов», скорее всего, будут рассмотрены в суде.

«Жест доброй воли»: Россия ожидала быстрой и победоносной войны в Украине, но все пошло не по плану Кремля. Вместо того, чтобы захватить Киев в течение нескольких дней, как предполагалось, российские войска столкнулись с сильным сопротивлением и понесли ряд болезненных потерь на поле боя. В отчаянной попытке замаскировать эти поражения и защитить достоинство России Кремль стал официально называть свое отступление «жестами доброй воли».

Первый «жест доброй воли» был сделан в конце марта, когда Россия полностью отступила с севера Украины после поражения в битве за Киев. После того, как Россия 30 июня покинула стратегически важный Черноморский аванпост на Змеином острове, Кремль аналогичным образом заявил, что отступает в качестве «жеста доброй воли «по отношению к Украине. Украинцы будут надеяться на еще много таких «жестов доброй воли» в ближайшие недели, поскольку они будут стремиться вытеснить российские войска с юга и востока своей страны.

«Возвращение русских земель». В течение нескольких месяцев, предшествовавших российскому вторжению, Путин делал вид, что в первую очередь озабочен расширением НАТО на территории бывшего СССР. С тех пор он отказался от этого притворства и объявил себя наследником Петра Великого. Выступая в начале июня, Путин сравнил нынешнюю войну с завоеваниями прославленного царя восемнадцатого века и заявил, что, как и Петр, теперь он также занимается историческим делом «возвращения русских земель».

Путин никогда не скрывал, что рассматривает территорию современной Украины как исторически российскую землю. В течение многих лет он отрицал право Украины на существование, утверждая, что все украинцы на самом деле русские («один народ»). Настоящий вопрос заключается в том, какие другие суверенные государства также могут подпадать под определение Путина. Недавно он забил тревогу, заявив, что весь бывший Советский Союз исторически был территорией России.

Неясно также, ограничивается ли желание Путина вернуть российские земли 14 постсоветскими государствами, не входящими в состав России. Имперская Россия когда-то также управляла Финляндией и Польшей, а советская империя после Второй мировой войны простиралась глубоко в Центральную Европу и включала Восточную Германию. Ясно одно: если Путина не остановить в Украине, имперские амбиции Путина наверняка вырастут.

Питер Дикинсон, Atlanticcouncil (перевод — НВ)

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