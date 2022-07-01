«Чем глубже и темнее будет кризис, тем больше будет челноков» 7 1.07.2022, 18:23

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Про подсанкционную Беларусь и «челночный бизнес».

В 90-е годы прошлого века в Беларуси и других странах СНГ получил развитие особый вид международной торговли — челночный бизнес. Мелкие торговцы закупали товар за границей, а затем продавали его на мелкооптовых рынках своих стран. Причиной развития челночной торговли стал экономический кризис и дефицит товаров на внутреннем рынке. Сейчас говорят о том, что в условиях жестких санкций экономику Беларуси хоть как-то могут спасать челноки. Стоит ли ожидать возрождения челночной торговли из 90-х издание «Белорусы и рынок» спросило у экспертов.

Жанна Тарасевич, директор Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского (БСПН):

— Думаю, по отдельным позициям челноки могут закрывать дефицит товаров, но ожидать такой волны, как в 90-х, пока не стоит. Для этого существует много барьеров. Возьмем, к примеру, товары медицинского назначения. Они должны быть подвержены сертификации, стандартизации, гигиенической регистрации и так далее. Челноки такие товары возить не будут, поскольку занимаются мелкими партиями. Сертификация мелкой партии очень сильно удорожает товары.

Для возрождения челночной торговли нужно менять законодательство: и для предпринимателей, и для субъектов хозяйствования, которые будут покупать у них вещи. В такое развитие событий я не очень верю. У нас был объявлен вариант предпринимательства — самозанятые, но что им будет разрешено делать, а что нет, — на общественном уровне этот вопрос не обсуждался.

Сергей Балыкин, председатель Ассоциации малого и среднего предпринимательства:

— Чем глубже и темнее будет кризис, тем больше будет челноков. Рынок есть рынок: если есть спрос, будет и предложение. Будут крупную торговлю давить изнутри и извне — значит, будут ездить ребята с клетчатыми сумками.

Почему в свое время отошли челноки? Потому что стало возможным привозить большое количество товара крупными партиями легальными способами. Крупные торговцы выдавили с рынка мелких челноков. Если будут затруднения при расчетах, при доставке, будут введены дополнительные ограничения, например на приобретение валюты, на изменение цен (можно придумать много чего), то нишу заполнят челноки. Не дадут ездить крупным фурам — будут ездить маленькие бусики. Чем больше будет ограничений и давления на крупный бизнес (с нашей и не нашей стороны), тем больше будут доли серого и черного рынка.

Пока позиция регулятора в отношении челночной торговли и малого бизнеса никак не меняется. Ничего существенного не происходит. Не исключаю, что со временем под давлением обстоятельств будут введены какие-то льготы для челноков по ввозу товаров. Что касается географии, то будут возить товары из Польши, России, из Турции через Россию — вариантов масса.

В какой-то мере спрос на дефицитные товары будут удовлетворять интернет-магазины. Но интернет-торговля через AliExpress и другие онлайн-магазины предполагает, что покупатель получит товар через неделю-месяц, а покупателю часто вещь нужна здесь и сейчас. Поэтому предпосылки для развития челночной торговли остаются, несмотря на ХХІ век и существование онлайн-торговли.

Если государство не создаст возможности для легального ввоза товаров и торговли ими, могу предположить, что их будут ввозить и продавать нелегально. Такие товары будут прикрываться более мелкими партиями легального товара. Вспомните, как было в 90-х: можно накладных иметь на десять маек, а привести сто, а потом на торговой точке держать десять маек и по мере продажи подкладывать новый товар. Пришли с проверкой — вот вам десять маек и накладная на них.

Виктор Маргелов, сопредседатель и директор Минского столичного союза предпринимателей и работодателей:

— По сравнению с 90-ми годами потенциал челноков в спасении экономики в разы меньше. На это есть много причин. Тогда заграничные товары были намного дешевле, чем в Беларуси. Сегодня рыночные ниши заняты крупными игроками, которые предложили многие товары по относительно невысоким ценам. Крупные сети в России договариваются с казахскими фирмами о крупнооптовых поставках западных товаров из Китая. Речь идет об очень крупном опте, челноки не смогут конкурировать с сетями.

Кроме того, для челноков существует масса легальных ограничений. Например, запрет на расчеты за границей наличными деньгами. Да и из Польши много товара не привезешь из-за очень жестких ограничений. Из направлений, откуда можно привезти товар, остается только Россия. Ну, хорошо, пусть даже индивидуальные предприниматели привезут товар в Беларусь, а где у них на него документы? Чтобы сделать документы, нужны приличные затраты на сертификацию. Соответственно, цена ввезенного товара взлетит значительно. Конечно, что-то можно продать незаконно, но это уже не бизнес.

Позиция регулятора, как видим, не меняется. Регулятору вообще сейчас особо не до ИП и мелкого бизнеса, у них проблемы куда масштабнее.

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