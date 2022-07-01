Ученые сделали ошеломляющее открытие в Танзании 1 1.07.2022, 18:34

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Речь идет о каменных убежищах.

В 2018 году археологи сделали ошеломляющее открытие в заповеднике Свага-Свага в центральной Танзании: 52 ранее незарегистрированных каменных убежища, намеренно расписанных наскальными рисунками. Выветривание в основном уничтожило все, кроме небольшого участка но из тех, что сохранились, один представлял собой абсолютную загадку. Статья была опубликована в Antiquity (перевод — lenta.ua).

Место, названное Amak'hee 4, было искусно расписано фигуративным фризом, в том числе тремя загадочными антропоморфными фигурами с чрезвычайно большими головами.

По словам археолога Мацея Гжельчика из Ягеллонского университета в Польше, это может быть ключом к выяснению того, какими могут быть другие похожие трио фигур, найденных на других панелях наскального искусства.

Панель Amak'hee 4 трудно датировать, но в 2021 году Гжельчик смог оценить, что ей не менее нескольких сотен лет. Она почти полностью окрашена красным пигментом, за исключением пяти белых фигур.

Выветривание этого пигмента и отсутствие домашних животных позволяют предположить, что она довольно старая, относящаяся ко временам общества охотников-собирателей в этом регионе.

На панели изображены животные, напоминающие антилоп гну, канна, буйвола и даже жирафа, а также небольшое количество человекоподобных фигур с большими головами. Но выделяется одна группа.

«Особенно примечательной среди картин Amak'hee 4 является сцена, которая сосредоточена вокруг трех изображений», — написал Гржельчик.

«В этом трио фигуры, кажется, представляют собой стилизованные головы буйвола. Эти формы напоминают центральный провал в профиле головы буйвола, откуда поднимаются два рога, а затем изгибаются наружу от головы, а также опущенные уши».

Недалеко от Amak'hee 4, в районе Кондоа в центральной Танзании, две картины убежища в скалах, в частности, имеют сильное сходство с этим трио. На стоянке Коло Б2 изображены три фигуры, стоящие вместе. На Коло Б1 три фигуры изображены горизонтально, хотя и лежащими на земле.

В Кондоа некоторые наскальные рисунки до сих пор используются сандаве для различных ритуальных действий. Недавно задокументированные места также известны местным сообществам, поэтому вполне возможно, что они могут пролить свет на то, что означают таинственные цифры.