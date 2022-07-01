Лукашисты активно взялись сверять доходы и расходы белорусов 1 1.07.2022, 18:49

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Ранее для «живущих не по средствам» подняли налоги.

За пять месяцев этого года — с января по май — налоговики проверили расходы и доходы 3999 человек, сообщает zerkalo.io со ссылкой на МНС. У 37% проверенных нашли превышение трат над денежными поступлениями. Им насчитали к уплате 6,1 млн рублей. При этом в среднем одному человек насчитали к уплате 4 тысячи 78 рублей подоходного налога.

Напомним, с этого года в Беларуси подняли подоходный налог для живущих не по средствам и ввели новшества по декларациям.

Так, с 1 января чиновники отказались от обязательного запроса декларации о доходах и имуществе. Раньше налоговики запрашивали такую информацию у всех, у кого проверяли расходы и доходы. Они рассчитывают, что это сократит сроки проверок. Также увеличили в 2 раза сумму превышения расходов над доходами, при которой налоговики запрашивают пояснения, где человек взял «лишние» деньги. Ее подняли до 500 базовых величин (сейчас это 16 тысяч рублей).

Также власти увеличили подоходный налог с суммы превышения расходов над доходами до 20% (ранее он составлял 16%).

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