Что происходит на рынке труда в регионах? 6 1.07.2022, 19:07

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В Барановичах ищут завотделениями с высшим медобразованием на зарплату в $191.

По состоянию на 1 июля в базе данных Государственной службы занятости в Барановичах числилось 1825 вакансий – на 91 больше, чем месяц назад. Что происходит на рынке труда в Барановичах – в обзоре intex-press.by.

Вакансии с самой низкой зарплатой

От 490 рублей

Около 20 предложений о работе с такой зарплатой содержится в базе данных Государственной службы занятости, и все они – для медицинских работников. При этом практически одинаковые деньги предлагают санитаркам без образования и заведующим отделениями с высшим медицинским образованием. Максимальные заработки указаны низкие: не выше 620 рублей.

От 485 рублей

В четырех вакансиях в Барановичах указана такая стартовая зарплата. В основном, это предложения для уборщиков и дворников. При этом максимум, на который могут рассчитывать жалеющие занять эти места, – 550 рублей «грязными».

484,94 – 750 рублей

Эти деньги можно заработать, устроившись дорожным рабочим в одно из ремонтных управлений. От кандидата требуют наличие профессионально-технического образования и водительского удостоверения категории В с правом найма.

От 481 рубля

Такую зарплату предлагают много где и много кому. В списке предложений: рабочие, повара, санитарки, педагоги. Максимальную зарплату, которую предлагают по этим вакансиям – 1200 рублей. Эти деньги можно заработать, трудясь сборщиком обуви на одной из барановичских фабрик.

От 480,96 рубля

На официальную минимальную зарплату в Барановичах – около 20 вакансий. Предложения разные – от дворников и уборщиков помещений до учителя-дефектолога. «Потолок» по зарплате по таким вакансиям – 530 рублей.

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