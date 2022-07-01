Экс-политзаключенный и бизнесмен Александр Василевич уехал из Беларуси 3 1.07.2022, 19:30

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Александр Василевич

Пять месяцев назад он вышел на свободу из СИЗО.

Александр Василевич, совладелец рекламного агентства Vondel/Hepta и пространства «Галерея Ў», соучредитель изданий Kyky.org и The Village Беларусь, покинул Беларусь спустя 5 месяцев после того, как вышел на свободу из СИЗО. Об этом он сообщил в Facebook, пишет zerkalo.io.

— Нежданно закончились суды! Обвинен, осужден, но отсидел и — свободен! К семье доехал, дети зажмяканы, в море искупан. Всем друзьям и знакомым, и незнакомым, которые помогали и переживали — спасибо, без вас я бы сдох. Те, кто приглашал в гости в разных странах, — так я приеду, — написал бизнесмен.

Напомним, Василевича задержали 28 июля 2020 года, когда он попытался подать документы для поручительства за Виктора Бабарико. Он получил 14 суток ареста, а позже ему предъявили обвинения в «уклонении от уплаты налогов в крупном размере».

Правозащитники признали его политзаключенным.

4 февраля 2022 года суд объявил бизнесмена виновным и присудил три года колонии общего режима. Его освободили в зале суда в связи с истечением срока привлечения к ответственности.

В СИЗО Василевич провел 1 год, 5 месяцев и 8 дней.

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