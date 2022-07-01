Ученые предсказали будущее Солнечной системы 3 1.07.2022, 19:44

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Специалисты составили прогностические модели на миллионы лет вперед.

Судьба Солнечной системы долгое время ставила ученых в тупик. Исаак Ньютон предположил, что взаимодействие между планетами в конечном итоге приведет Солнечную систему к хаосу. С тех пор долговременная динамическая стабильность нашей родной планетной системы служила поводом для различных споров и исследований.

В новом исследовании математики Ангел Живков и Ивайло Тунчев из Софийского университета в Болгарии представили аналитическое доказательство стабильности Солнечной системы в течение следующих 100 тысячелетий, включая все восемь планет и Плутон. Их расчеты показали, что орбиты планет в течение указанного промежутка времени значительно не изменятся. Об этом сообщает ScienceAlert (перевод — lenta.ua).

Ученые сначала составляли прогностические модели на миллионы лет вперед. Потом математики поняли, что нужно ввести временные ограничения, дабы сделать результаты вычислений более точными. При проведении исследования учитывались многие данные, включая наклон планет и их массу. Учёные разработали способ анализа, благодаря которому появилась возможность преобразовать информацию о телах Солнечной системы в 54 уравнения, содержащих помимо функций ещё и их производные.

Полученные сведения математики загрузили в память компьютера, просчитавшего будущее на миллионы шагов вперёд, каждый из которых равен шести суткам. В результате проделанной работы выяснилось, что Солнечная система на протяжении ближайших 100 тысяч лет останется в стабильном состоянии.

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