Синоптик: В июле в Беларуси наступит идеальное лето 1 1.07.2022, 20:15

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Сколько дождливых дней нас ждет?

Белорусский синоптик Дмитрий Рябов сообщил, что в июле в Беларуси наступит идеальное лето.

По словам синоптика, в соответствии с данными мировых прогностических центров, средняя температура воздуха в июле на 1 градус превысит многолетнюю норму для этого периода. Если сравнивать с июнем, то она окажется выше на 1-2 градуса.

Рябов уточнил, что каждый день жаркой погоды не будет и периодически температура будет понижаться.

- Днем температура в основном составит от плюс 22 до плюс 27 градусов, а ночью воздух прогреется от 12 до 14 градусов, - сказал Рябов.

Что касается осадков, то синоптик обратил внимание на то, что их ожидается около климатической нормы - от 12 до 16 дней с дождем. И уточнил, что при циклоническом характере погоды в некоторые годы количество осадков может в два-три раза превышать норму.

- В среднем в июле отмечается до восьми дней с молниями, но может быть и 13 - 17. Град в этом месяце не редкость, - подчеркнул Дмитрий Рябов.

По его словам, температура воды в реках и озерах в июле наиболее устойчивая и высокая - от 24 градусов со знаком плюс.

- Пока самым жарким был июль 2010 года, когда средняя температура воздуха почти на 5 градусов превысила климатическую норму. Абсолютный максимум +37,9 градусов удалось зафиксировать 29 июля в Лельчицах, и на следующий день - в Гомеле, - сказал Рябов.

А вот в 1979-ом году июль был наиболее холодным. Рябов рассказал, что на улице было на 3,4 градуса ниже многолетних значений, а в ночь на 18 июля на метеостанции «Полесская» отмечен минимум +0,5 градусов.

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