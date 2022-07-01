В Донецке родители выпускников «академии МВД» бунтуют против отправки их детей на фронт 3 1.07.2022, 20:38

Они собрались под стенами учебного заведения.

Во временно оккупированном Донецке, где прямо на улицах ловят людей "в армию", выпускников так называемой "академии МВД ДНР" собрались увозить на фронт без документов. Родители хотят помешать вывозу их детей на передовую и использованию в качестве "пушечного мяса".

Об этом сообщают пользователи социальной сети, которые публикуют кадры с места событий.

В Сети поделились видео, на которых видно, как родители стоят под стенами учебного заведения. Они хотят добиться от преподавателей информации о будущем своих детей. В это же время преподаватель обещает им "все узнать в среду", а пока предлагает написать "письмо с запросом" "руководству заведения".

Возмущенные родители снимают "атмосферу" под стенами "академии "ДНР".

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