На большей части территории Беларуси ограничили посещение лесов

На большей части территории Беларуси ограничили посещение лесов1
- 1.07.2022, 20:51
- 1,924
В чем причина?
На портале Министерства лесного хозяйства сегодня обновилась карта запретов и ограничений на посещение лесов. Усилившаяся жара привела к определенным последствиям. По данным на 1 июля, ограничения на посещение леса введены на всей территории Гродненской и Брестской областей, почти на всей — Минской и Гомельской.
Подышать соснами можно в районах, окрашенных зеленым цветом. Запрещено посещать несколько районов Гомельской и Брестской областей. Оранжевым цветом на карте окрашиваются районы, где действует ограничения, т. е. одиночное нахождение в лесу (сбор грибов, ягод) допускается, но запрещается:
- въезд на территорию лесфонда транспортных средств;
- разведение костров;
- проведение на территории лесного фонда работ, не связанных с ведением лесного хозяйства;
- организация и проведение массовых мероприятий.
Ограничения вводятся в случае высокого класса пожарной опасности и снимаются при стабилизации обстановки. Больше всего повезло жителям Витебской области — там из грибов можно вовсе не выползать.
Решения о введении и снятии запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям.