На большей части территории Беларуси ограничили посещение лесов 1 1.07.2022, 20:51

1,924

В чем причина?

На портале Министерства лесного хозяйства сегодня обновилась карта запретов и ограничений на посещение лесов. Усилившаяся жара привела к определенным последствиям. По данным на 1 июля, ограничения на посещение леса введены на всей территории Гродненской и Брестской областей, почти на всей — Минской и Гомельской.

Подышать соснами можно в районах, окрашенных зеленым цветом. Запрещено посещать несколько районов Гомельской и Брестской областей. Оранжевым цветом на карте окрашиваются районы, где действует ограничения, т. е. одиночное нахождение в лесу (сбор грибов, ягод) допускается, но запрещается:

- въезд на территорию лесфонда транспортных средств;

- разведение костров;

- проведение на территории лесного фонда работ, не связанных с ведением лесного хозяйства;

- организация и проведение массовых мероприятий.

Ограничения вводятся в случае высокого класса пожарной опасности и снимаются при стабилизации обстановки. Больше всего повезло жителям Витебской области — там из грибов можно вовсе не выползать.

Решения о введении и снятии запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».