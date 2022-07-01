Зеленский: Россия уже выпустила по Украине около трех тысяч ракет 3 1.07.2022, 21:11

Российские ракетные удары подчеркивают важность предоставления Украине военной поддержки странами Запада.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Россия уже выпустила против Украины около 3 тысяч ракет. Как передает «Униан», об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на совместной с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере пресс-конференции в Киеве.

"В общем, вы знаете, за четыре месяца полномасштабной войны России против мирной Украины, Россия уже применила около 3 тысяч ракет. Такая жестокость российских действий лишь подчеркивает, насколько правильными являются решения наших партнеров по оказанию Украине поддержки. Прежде всего, это оборонительная поддержка. Ни одно государство в мире не должно оставаться наедине, когда есть такое зло, когда оно существует", - заявил Зеленский.

Также глава государства напомнил, что сегодня, 1 июля, российская армия нанесла очередной жестокий ракетный удар по обычному жилому дому в Одесской области в поселке Сергеевка.

"Такие ракете Х-22 создавали для поражения авианосцев и других крупных военных кораблей, а русская армия применила его против обычного дома с обычными гражданскими людьми", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что известно о гибели 19 человек и среди них 2 ребенка, еще более 30 человек ранены.

"Это не одиночный удар, и это не случайность, как ежедневно говорит в масс-медиа Российская Федерация. А это целенаправленный ракетный удар России - террор России, будем откровенны, против наших городов и поселков, наших людей, взрослых и детей", - заявил президент.

B течение последних нескольких дней Россия значительно усилила ракетные удары по территории Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».