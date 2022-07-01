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Зеленский: Россия уже выпустила по Украине около трех тысяч ракет

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  • 1.07.2022, 21:11
Зеленский: Россия уже выпустила по Украине около трех тысяч ракет

Российские ракетные удары подчеркивают важность предоставления Украине военной поддержки странами Запада.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Россия уже выпустила против Украины около 3 тысяч ракет. Как передает «Униан», об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на совместной с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере пресс-конференции в Киеве.

"В общем, вы знаете, за четыре месяца полномасштабной войны России против мирной Украины, Россия уже применила около 3 тысяч ракет. Такая жестокость российских действий лишь подчеркивает, насколько правильными являются решения наших партнеров по оказанию Украине поддержки. Прежде всего, это оборонительная поддержка. Ни одно государство в мире не должно оставаться наедине, когда есть такое зло, когда оно существует", - заявил Зеленский.

Также глава государства напомнил, что сегодня, 1 июля, российская армия нанесла очередной жестокий ракетный удар по обычному жилому дому в Одесской области в поселке Сергеевка.

"Такие ракете Х-22 создавали для поражения авианосцев и других крупных военных кораблей, а русская армия применила его против обычного дома с обычными гражданскими людьми", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что известно о гибели 19 человек и среди них 2 ребенка, еще более 30 человек ранены.

"Это не одиночный удар, и это не случайность, как ежедневно говорит в масс-медиа Российская Федерация. А это целенаправленный ракетный удар России - террор России, будем откровенны, против наших городов и поселков, наших людей, взрослых и детей", - заявил президент.

B течение последних нескольких дней Россия значительно усилила ракетные удары по территории Украины.

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