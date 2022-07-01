Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы 1 1.07.2022, 22:52

Борис Джонсон

Об этом сообщил мэр города.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы. Его наградили Почетным знаком имени Григория Маразли I, II, III степеней. Об этом сообщает мэр Одессы Геннадия Труханова.

"Мы очень высоко ценим помощь Британии, ее премьер-министра. Поэтому мною было подписано распоряжение о награждении Бориса Джонсона Почетными знаками имени Григория Маразли I, II, III степеней", - сказал Труханов.

Таким образом, Джонсон автоматически получает звание Почетного гражданина Одессы.

По словам мэра, украинский главный союзник и друг - Великобритания.

"Если бы все мировое сообщество заняло такую же позицию, как народ Британии - мы бы уже давно одержали победу над оккупантами", - подчеркнул Труханов.

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