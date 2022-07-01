Путин вылез вдруг из бункера Альфред Кох

1.07.2022, 23:30

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Альфред Кох

Хозяин Кремля оттягивает час расплаты.

Несомненной победой является, конечно, то, что россияне смотали удочки с острова Змеиный. Под покровом ночи, на каких-то надувных моторных лодках они увезли этих своих незадачливых робинзонов и остров стал необитаемым...

Даже ребенку понятно, что это ВСУ своим огнем выкурили доблестных русских моряков с острова. Но бравый Конашенков, в характерной для него манере деревенского дурачка, сообщил граду и миру, что они это сделали "в качестве жеста доброй воли".

Как Остап Бендер в знаменитом сеансе одновременной игры не баловал противников разнообразием ходов, так и Минобороны РФ не балует публику разнообразием причин своего бегства. Как драпали из-под Киева и Чернигова "в качестве жеста доброй воли", так и продолжают драпать в качестве этого же жеста...

Хочется спросить: а не могли бы вы вообще сдристнуть с Украины "в качестве жеста доброй воли"? Мы были бы вам крайне признательны. К чему затягивать этот бессмысленный и кошмарный фарс? Неужели не понятно, что ничего у вас не выйдет?

Как можно вести войну даже не понимая зачем и почему вы ее ведете? Тема противодействия расширению НАТО теперь уже полностью отпала: после вашей вялой реакции на вступление в НАТО Финляндии и Швеции всем стало совершенно ясно, что эта тема вас по-настоящему совершенно не беспокоит.

Если верить тому, что говорит Путин про признание суверенитета "ДНР-ЛНР" и оказание им военной помощи, то непонятно, что вы в таком случае делаете в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях. На них ведь "суверенитет" не распространяется!

И если вы, как обычно, врете, то врите как-нибудь поинтереснее, что ли. А то совсем беспомощный какой-то трэш идет.

Тут еще Путин вылез вдруг из бункера и в отношении ракетной атаки на торговый центр "Амстор" в Кременчуге сморозил очередную глупость про высокоточное оружие, которое якобы применяет РФ в Украине.

Ведь уже установлено, что стреляли ракетой Х-22, которая имеет инерциальную навигационную систему на основе гироскопа и примитивного радара, который известен своей низкой точностью: только около половины выстрелов попадает в пределах 600 метров от точки нацеливания. А у второй половины разброс еще больше...

Все специалисты считают, что сочетание большой мощности и низкой точности приводит к частому сопутствующему ущербу при применении X-22. Вот такое вот у Путина "высокоточное" оружие 1968 года выпуска...

А с другой стороны: откуда он знает? Ему что говорят - то он и повторяет. Он спросил военных:

- Как же вы в торговый центр умудрились попасть? Или у вас оружие не высокоточное?

- Как невысокоточное? Обидные ваши слова Владимир Владимирович! Высокоточнее не бывает! Белке в глаз попадут! А в торговый центр попали потому, надежа-государь, что в него и целились! Ибо там укропы прятали свои бомбы и снаряды.

- А! Ну тогда другое дело... Значит врут супостаты, что мы мирных жителей почем зря убиваем?

- Врут, ваше величество! Вот вам истинный крест - врут. Это были не мирные жители. И они на складе боеприпасов работали. А мы их накрыли нашими ракетами.

- Высокоточными?

- Так точно! Ими, родимыми. Вот папочка. В ней справочка. Извольте прочитать. Там все как на духу написано. А враги врут. От бессилия. Очерняют.

- Так я и думал. Так я тогда так и скажу, что высокоточным, по складам, которые прячутся в торговых центрах?

- Совершенно верно. Так и говорите.

Он вышел и сказал. Вот такой вот президент в России нынче. Дотошный. Сначала у специалистов все досконально разузнает, и лишь потом журналистам что-то говорит. Шибко «уважает» профессионалов. Россияне на него не нарадуются. За ним как за каменной стеной. Не то, что какой-нибудь там Макрон с Шольцем.

И не беда, что производство автомобилей в России упало на 98%. И вообще промышленный спад измеряется уже двузначными цифрами. Уже и Сбербанк с Газпромом приняли решение не платить дивидендов, а им и горя мало: любим, говорят, нашего национального лидера и за него кому угодно пасть порвем.

Вот и рвут: абсолютная убыль населения в России за 2021 (довоенный) год - 1,04 млн человек (рекорд с 1945 года). Сколько будет за этот, военный год, нетрудно догадаться...

Вся беда в том, что россияне на подсознательном уровне понимают, что останавливаться уже поздно. Что победить не получается, а проиграть - боятся мести. Следовательно, нужно воевать бесконечно. Чтобы оттянуть час расплаты. Поэтому и жмутся к своему хозяину. Боязно им без хозяина. Привыкли. Отсюда высокая поддержка "спецоперации". Она от страха и от нежелания отвечать за свои художества...

Альфред Кох, «Главред»

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