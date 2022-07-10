закрыть
10 июля 2022, воскресенье, 11:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин обнаружил свою унизительную зависимость

7
  • Игорь Яковенко
  • 10.07.2022, 8:11
  • 16,704
Путин обнаружил свою унизительную зависимость

Война Кремля как бунт охвостья цивилизации.

Сначала, по традиции, историческая рифма. 335 лет назад, 5 июля 1687 года Исаак Ньютон опубликовал «Математические начала натуральной философии» - один из наиболее фундаментальных научных трудов в истории человечества, в котором он обнародовал законы движения и закон всемирного тяготения, сформировавшие господствующую научную точку зрения вплоть до появления общей теории относительности. И это не было озарением гения-одиночки. Ньютон делал свои открытия, находясь в чрезвычайно плотном интеллектуальном пространстве Европы. Он стоял на плечах Галилея, Коперника, Кеплера, Декарта. В Королевском обществе, членом которого он был, его окружали Гук, Бойль и другие великие британские ученые, чьи имена известны каждому из школьного учебника физики. Ньютон находился в переписке с Лейбницем, который параллельно с ним создал математический анализ.

Это – штрихи к интеллектуальному портрету европейской цивилизации 17-го века. В Московском царстве в том же 1687 году тоже произошло важное событие – в Москве открылась славяно-греко-латинская академия. О научных исследованиях там речь не шла, академия готовила, главным образом, переводчиков, работников типографий (справщиков), священнослужителей, высших чиновников и дипломатов. Российская наука и соответственно, первые русские ученые, появились только в следующем, 18 веке, но и тогда российская наука носила в основном ученический характер.

Россия, будучи частью европейской цивилизации, всегда была на ее краю, в роли ученика. Но ученика, постоянно бунтующего против учителей, постоянно прогуливающего уроки, оставляемого на второй год и за это пытающегося мстить учителям, кидая в них мусор с задней парты.

Сегодняшняя война против Украины и постоянные угрозы в адрес Запада – это очередной бунт второгодника против учителей.

«Учителя» несколько растеряны. Собирают постоянные педсоветы, то в виде G7, то в виде саммита НАТО, то Евросоюз. Решают, что с этим двоечником делать. Наконец, принято решение об исключении из школы. Проблема в том, что двоечник обозлился, раздобыл обрез и пришел в школу убивать учителей и учеников. А Европа все продолжает процедуру исключения…

Болгарское фиаско

Болгария объявила персонами нон грата 70 дипломатов и представителей технического персонала российской дипмиссии в Софии.

"Все, кто работает против интересов Болгарии, должны будут вернуться в страну, из которой приехали", - заявил Петков, исполняющий обязанности премьера болгарского правительства. Из его слов следуют, что многие высылаемые, работая в посольстве под прикрытием, занимались банальным шпионажем.

"Когда иностранные правительства попытаются вмешаться во внутренние дела Болгарии, мы будем этому противодействовать", - заявил он журналистам.

Во всей этой истории особую роль играла посол Элеонора Митрофанова, персонаж крайне любопытный и примечательный, своего рода еще один символ российской «дипломатии», наряду с Небензей, Захаровой и с самим Лавровым.

Накануне отъезда высланных дипломатов Элеонора Митрофанова пригрозила, что предложит Москве вообще закрыть посольство в Болгарии. Что неизбежно приведет к разрыву посольских и консульских отношений между Россией и Болгарией, где, по болгарским данным, недвижимость имеют около 300 тыс. россиян.

Элеонора Валентиновна – дама примечательная во всех отношениях. Вот лишь небольшой штрих к ее портрету. Элеонора Митрофанова была депутатом Госдумы 1-го созыва по списку ЛДПР. Попала в списки этой «достойной» партии благодаря ходатайству своего брата, Алексея Митрофанова, который в настоящее время находится в розыске по делу о вымогательстве. Элеонора Валентиновна, как и ее брат - это достойные птенцы гнезда покойного Ж.

Отношения Элеоноры Митрофановой с болгарскими властями не сложились с самого начала ее миссии посла в 2021 году. После того как она назвала болгар «слугами Запада», а в видеообращении по поводу Дня освобождения Болгарии 3 марта заявила, что болгарский народ поддерживает политику Кремля в отличие от «абсолютно проамериканского» правительства страны, болгарский МИД выразил протест и потребовал извинений. Реакции посла или посольства РФ не последовало. Поскольку голова посла Митрофановой по самую прическу набита мифами «русского мира», «славянского, а также православного братства», представлениями о неких «братушках», пребывающих в вечной благодарности, которую народы Европы должны испытывать к России за освобождение от фашизма. Реальные факты о том, фашизм победила не отдельная Россия, а Советский Союз, да еще и в составе Антигитлеровской коалиции, что освобождение от фашизма обернулось десятилетиями коммунистического рабства, - эти факты под прической посла Митрофановой не помещаются…

Оккупационные администрации

Когда Путин говорил, что цель войны – только защита жителей Донбасса, а не захват украинских территорий, он как всегда соврал. Так называемая военно-гражданская администрация Херсонской области Украины, созданная после оккупации большей части области российскими войсками, в понедельник объявила о создании правительства региона. Его возглавил, естественно, во-первых, россиянин, а во-вторых, бывший сотрудник ФСБ.

Как говорится в сообщении от имени главы оккупационной администрации Владимира Сальдо, он решил "подобрать лучшие кадры не только среди жителей Херсонщины, но и среди российских профессионалов и управленцев". Так называемое правительство возглавил Сергей Елисеев, который ранее был первым заместителем главы правительства Калининградской области, а до того служил в ФСБ. Вице-премьером стал ещё один россиянин из Калининграда – Владимир Беспалов. Бывший замглавы администрации подмосковной Каширы Михаил Родиков возглавил министерство образования и науки.

Администрацию президента можно понять. Делать ставку только на предателей из местных довольно рискованно – уж больно ненадежный этот материал. Но в связи с этими назначениями возникает один вопрос: успеют ли все эти получившие «украинское» назначение российские чиновники убежать, когда украинская армия начнет отвоевывать эти земли и освобождать их от оккупантов…

«Прозрение» Караулова

Сознание путинского окружения и путинской обслуги на 5-м месяце войны имеет многослойную структуру. Внешний слой, обращенный к публике, призван демонстрировать всем уверенность в победе и восторг гениальными планами Путина. Естественно, мы не можем с уверенностью говорить, что думают, оставшись наедине с собой люди, большинство из которых являются военными преступниками. Но по некоторым сигналам, доносящимся из окрестностей, можно предположить, что в их головах царит смятение, переходящее в панику. Вот как жалуется на тяготы жизни русских за границей один из самых лживых и продажных журналистов, Андрей Караулов:

«Неприятно как-то, когда тебе русскому, за то, что ты русский чашечку кофе не могут в ресторане подать – плюнут обязательно в эту чашку. Заказываешь чай-кофе. Русский? Русский! Приносят. Пол ресторана туда уже наплевало».

И это только начало. За преступления Путина и его подельников платить придется всем россиянам. Кому-то тюрьмой. Кому-то люстрацией. Кому-то резким снижением уровня жизни. А кому-то обжигающим стыдом за свою страну…

Тем временем, взбунтовавшийся хвост вдруг обнаружил свою унизительную зависимость от Запада, от которого с таким энтузиазмом отвернулся. Выяснилось, например, что в России не умеют делать гвозди, упаковку и многое другое. Вторичность, «ученичество», периферийность русской культуры в целом и науки в частности не означает принижения ее достижений, среди которых есть выдающиеся. Но культура, и особенно современная наука так устроена, что в условиях несвободы чахнет, а в условиях изоляции умирает. Советская наука, даже в самые мрачные сталинские годы подпитывалась не только деньгами, но и международными контактами. В путинской России за любой международный контакт ученого могут посадить за решетку лет на 20. Особенно за статью в зарубежной научной печати. В таких условиях производство гвоздей в России откладывается на неопределенное время…

Игорь Яковенко blogspot.com

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип
Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко «Европейская правда»