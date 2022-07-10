Путин обнаружил свою унизительную зависимость 7 Игорь Яковенко

10.07.2022, 8:11

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Война Кремля как бунт охвостья цивилизации.

Сначала, по традиции, историческая рифма. 335 лет назад, 5 июля 1687 года Исаак Ньютон опубликовал «Математические начала натуральной философии» - один из наиболее фундаментальных научных трудов в истории человечества, в котором он обнародовал законы движения и закон всемирного тяготения, сформировавшие господствующую научную точку зрения вплоть до появления общей теории относительности. И это не было озарением гения-одиночки. Ньютон делал свои открытия, находясь в чрезвычайно плотном интеллектуальном пространстве Европы. Он стоял на плечах Галилея, Коперника, Кеплера, Декарта. В Королевском обществе, членом которого он был, его окружали Гук, Бойль и другие великие британские ученые, чьи имена известны каждому из школьного учебника физики. Ньютон находился в переписке с Лейбницем, который параллельно с ним создал математический анализ.

Это – штрихи к интеллектуальному портрету европейской цивилизации 17-го века. В Московском царстве в том же 1687 году тоже произошло важное событие – в Москве открылась славяно-греко-латинская академия. О научных исследованиях там речь не шла, академия готовила, главным образом, переводчиков, работников типографий (справщиков), священнослужителей, высших чиновников и дипломатов. Российская наука и соответственно, первые русские ученые, появились только в следующем, 18 веке, но и тогда российская наука носила в основном ученический характер.

Россия, будучи частью европейской цивилизации, всегда была на ее краю, в роли ученика. Но ученика, постоянно бунтующего против учителей, постоянно прогуливающего уроки, оставляемого на второй год и за это пытающегося мстить учителям, кидая в них мусор с задней парты.

Сегодняшняя война против Украины и постоянные угрозы в адрес Запада – это очередной бунт второгодника против учителей.

«Учителя» несколько растеряны. Собирают постоянные педсоветы, то в виде G7, то в виде саммита НАТО, то Евросоюз. Решают, что с этим двоечником делать. Наконец, принято решение об исключении из школы. Проблема в том, что двоечник обозлился, раздобыл обрез и пришел в школу убивать учителей и учеников. А Европа все продолжает процедуру исключения…

Болгарское фиаско

Болгария объявила персонами нон грата 70 дипломатов и представителей технического персонала российской дипмиссии в Софии.

"Все, кто работает против интересов Болгарии, должны будут вернуться в страну, из которой приехали", - заявил Петков, исполняющий обязанности премьера болгарского правительства. Из его слов следуют, что многие высылаемые, работая в посольстве под прикрытием, занимались банальным шпионажем.

"Когда иностранные правительства попытаются вмешаться во внутренние дела Болгарии, мы будем этому противодействовать", - заявил он журналистам.

Во всей этой истории особую роль играла посол Элеонора Митрофанова, персонаж крайне любопытный и примечательный, своего рода еще один символ российской «дипломатии», наряду с Небензей, Захаровой и с самим Лавровым.

Накануне отъезда высланных дипломатов Элеонора Митрофанова пригрозила, что предложит Москве вообще закрыть посольство в Болгарии. Что неизбежно приведет к разрыву посольских и консульских отношений между Россией и Болгарией, где, по болгарским данным, недвижимость имеют около 300 тыс. россиян.

Элеонора Валентиновна – дама примечательная во всех отношениях. Вот лишь небольшой штрих к ее портрету. Элеонора Митрофанова была депутатом Госдумы 1-го созыва по списку ЛДПР. Попала в списки этой «достойной» партии благодаря ходатайству своего брата, Алексея Митрофанова, который в настоящее время находится в розыске по делу о вымогательстве. Элеонора Валентиновна, как и ее брат - это достойные птенцы гнезда покойного Ж.

Отношения Элеоноры Митрофановой с болгарскими властями не сложились с самого начала ее миссии посла в 2021 году. После того как она назвала болгар «слугами Запада», а в видеообращении по поводу Дня освобождения Болгарии 3 марта заявила, что болгарский народ поддерживает политику Кремля в отличие от «абсолютно проамериканского» правительства страны, болгарский МИД выразил протест и потребовал извинений. Реакции посла или посольства РФ не последовало. Поскольку голова посла Митрофановой по самую прическу набита мифами «русского мира», «славянского, а также православного братства», представлениями о неких «братушках», пребывающих в вечной благодарности, которую народы Европы должны испытывать к России за освобождение от фашизма. Реальные факты о том, фашизм победила не отдельная Россия, а Советский Союз, да еще и в составе Антигитлеровской коалиции, что освобождение от фашизма обернулось десятилетиями коммунистического рабства, - эти факты под прической посла Митрофановой не помещаются…

Оккупационные администрации

Когда Путин говорил, что цель войны – только защита жителей Донбасса, а не захват украинских территорий, он как всегда соврал. Так называемая военно-гражданская администрация Херсонской области Украины, созданная после оккупации большей части области российскими войсками, в понедельник объявила о создании правительства региона. Его возглавил, естественно, во-первых, россиянин, а во-вторых, бывший сотрудник ФСБ.

Как говорится в сообщении от имени главы оккупационной администрации Владимира Сальдо, он решил "подобрать лучшие кадры не только среди жителей Херсонщины, но и среди российских профессионалов и управленцев". Так называемое правительство возглавил Сергей Елисеев, который ранее был первым заместителем главы правительства Калининградской области, а до того служил в ФСБ. Вице-премьером стал ещё один россиянин из Калининграда – Владимир Беспалов. Бывший замглавы администрации подмосковной Каширы Михаил Родиков возглавил министерство образования и науки.

Администрацию президента можно понять. Делать ставку только на предателей из местных довольно рискованно – уж больно ненадежный этот материал. Но в связи с этими назначениями возникает один вопрос: успеют ли все эти получившие «украинское» назначение российские чиновники убежать, когда украинская армия начнет отвоевывать эти земли и освобождать их от оккупантов…

«Прозрение» Караулова

Сознание путинского окружения и путинской обслуги на 5-м месяце войны имеет многослойную структуру. Внешний слой, обращенный к публике, призван демонстрировать всем уверенность в победе и восторг гениальными планами Путина. Естественно, мы не можем с уверенностью говорить, что думают, оставшись наедине с собой люди, большинство из которых являются военными преступниками. Но по некоторым сигналам, доносящимся из окрестностей, можно предположить, что в их головах царит смятение, переходящее в панику. Вот как жалуется на тяготы жизни русских за границей один из самых лживых и продажных журналистов, Андрей Караулов:

«Неприятно как-то, когда тебе русскому, за то, что ты русский чашечку кофе не могут в ресторане подать – плюнут обязательно в эту чашку. Заказываешь чай-кофе. Русский? Русский! Приносят. Пол ресторана туда уже наплевало».

И это только начало. За преступления Путина и его подельников платить придется всем россиянам. Кому-то тюрьмой. Кому-то люстрацией. Кому-то резким снижением уровня жизни. А кому-то обжигающим стыдом за свою страну…

Тем временем, взбунтовавшийся хвост вдруг обнаружил свою унизительную зависимость от Запада, от которого с таким энтузиазмом отвернулся. Выяснилось, например, что в России не умеют делать гвозди, упаковку и многое другое. Вторичность, «ученичество», периферийность русской культуры в целом и науки в частности не означает принижения ее достижений, среди которых есть выдающиеся. Но культура, и особенно современная наука так устроена, что в условиях несвободы чахнет, а в условиях изоляции умирает. Советская наука, даже в самые мрачные сталинские годы подпитывалась не только деньгами, но и международными контактами. В путинской России за любой международный контакт ученого могут посадить за решетку лет на 20. Особенно за статью в зарубежной научной печати. В таких условиях производство гвоздей в России откладывается на неопределенное время…

Игорь Яковенко blogspot.com

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