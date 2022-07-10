ВСУ отбросили оккупантов от Славянска
- 10.07.2022, 8:41
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Разведка боем закончилась отступлением врага.
Российские оккупанты пытались провести разведку боем у поселка Долина, который находится недалеко от Славянска, однако были отброшены украинскими силами.
Об этом сообщает на Генштаб ВСУ.
На Волынском и Полесском направлениях изменений деятельности подразделений вооруженных сил Беларуси в приграничных районах Брестской и Гомельской областей не отмечается.
На Северском направлении противник совершил обстрелы вблизи Бачевска, Мирополья, Владимировки, Волковки и Волфиного. Недалеко от двух последних нанес еще и авиаудары. Вел воздушную разведку с применением БПЛА.
В Харьковском направлении основные усилия враг сосредотачивается на недопущении продвижения ВСУ. Совершил обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Харьков, Русские Тишки, Питомник, Коробочкино, Ивановка, Дементиевка, Сосновка, Рубежное и Слатино. Авиаудар зафиксирован вблизи Верхнего Салтова. С территории Белгородской области оккупантами нанесен ракетный удар по городу Харькову крылатой ракетой типа "Искандер".
В Славянском направлении враг осуществлял огненное поражение позиций наших войск, провел разведку боем штурмовой группой в районе населенного пункта Долина, успеха не имел и отошел. Противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Дибровного, Мазановки, Богородичного, Адамовки, Андреевки, Вернополья, Большой Камышевахи, Краснополья и Новой Дмитровки.
На Краматорском направлении активные действия враг не проводил. Отмечено перемещение отдельных подразделений в район Белогоровки. Совершал обстрелы из минометов, ствольной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Северск, Переездное, Григоровка, Верхнекаменное и Белогоровка. Нанес авиаудары неподалеку от Славянска, Северска и Серебрянки.
На Бахмутском направлении активных действий оккупанты не проводили. Вражеские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Вершина, Зайцево, Покровское, Веселое, Ивано-Дарьевка и Углегорской ТЭС. Авиационные удары нанесены недалеко от Берестового и Спорного.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Опытное, Авдеевка, Марьинка, Павловка, Угледар, Золотая Нива, Комар, Гуляйполе, Орехов, Мали. Нанес авиационные удары в районах Каменки, Малых Щербаков и Новоандреевки.
В Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на недопущении наступления сил обороны Украины. Обстрелял из ствольной артиллерии районы Лозового, Пост Покровского, Украинки, Партизанского, Любомировки, Кобзарцев и Широкого.
Также сообщалось, что украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли два удара по командным пунктам, скоплению техники и полевым складам боеприпасов противника в районе Чернобаевки.