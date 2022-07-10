Украинский дрон точным попаданием ликвидировал сразу троих оккупантов

Украинский дрон точным попаданием ликвидировал сразу троих оккупантов2
- 10.07.2022, 8:46
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Яркое видео.
Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов. Враг несет значительные потери как личного состава, так и своей военной техники.
В сети появилось видео, как украинский дрон точным попаданием "денацифицировал" трех оккупантов, передает Оbozrevatel.
На кадрах видно, как трое захватчиков построили себе жилье и решили отдохнуть, однако их покой нарушил украинский дрон.
Вследствие этого, все трое были ликвидированы.
"Так будет с каждым, кто грязным сапогом ступает на нашу родную украинскую землю!" – говорится в сообщении.