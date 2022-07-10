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В Беларуси запретили популярное постельное белье

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  • 10.07.2022, 9:12
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В Беларуси запретили популярное постельное белье

Товар изъят из известной сети магазинов.

Госстандарт внес в реестр опасной продукции пять разновидностей комплектов постельного белья, продающихся в известной белорусской сети магазинов товаров для дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Безопасность и качество».

При проверке специалисты нашли нарушения, которые допустили при производстве комплектов Bruno, Stars, Hobby, Love Grey и «Марта». Выяснилось, что товар не отвечает нескольким требованиям техрегламента Таможенного союза.

Так, указанное постельное белье плохо поглощает влагу (у разных комплектов показатели варьировались в пределах 1–1,5 % при норме 6%). Помимо этого, комплект Bruno недостаточно устойчив к сухому трению (2 балла при норме не менее 3), а Stars и «Марта» — к воздействию пота (3 балла при норме не менее 4).

Постельное белье должно быть сняло с продажи с 18 июля.

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