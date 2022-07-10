В Беларуси наблюдается необычная активность российских самолетов 6 10.07.2022, 9:24

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Тяжелые Ил-76 приземлялись на военном аэродроме в Мачулищах Минской области.

В Беларусь вечером 9 июля прилетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления ДРЛО А-50 воздушно-космических сил РФ. Также были замечены два российских тяжелых военно-транспортных самолета Ил-76.

Об этом сообщает obozrevatel.com со ссылкой на белорусские телеграм-каналы. Вражеские самолеты приземлялись на военном аэродроме в Мачулищах Минской области.

Судно А-50 с бортовым номером RF-94268 прилетело в 22:25. Отмечается, что именно этот самолет ранее находился на белорусском аэродроме в Барановичах и активно работал с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину по апрель. Именно эти самолеты дают точки для ударов пилотам истребителей.

Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления ДРЛО А-50.

"Кроме того, в Мачулищи вчера вечером также прилетали два Ил-76 ВКС РФ. В 21:30 приземлился RF-86842, который улетел в 22:46. А в 22:40 прилетел RF-86048, который улетел в 23:37", – отмечается в сообщении.

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