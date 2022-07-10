Эксперт: В Москве начались консультации с «назарбаевским кланом»3
- 10.07.2022, 9:34
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Конфликт Токаева с Путиным выходит на новый уровень.
Президент Казахстана Токаев пообещал увеличить поставки нефти в Европу в обход России, а со временем произошел взрыв на крупнейшем месторождении нефти в стране. Итак, уже заметен конфликт между Казахстаном и Россией.
Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он добавил, что Токаев также подписал указ о выходе Казахстана из соглашения СНГ по валютному комитету.
По словам Фейгина, многие из оппозиции Казахстана говорят, что это игра и Россия из-за Токаева хотела создать "темную зону" и преодолеть санкционное давление. Но на самом деле это так не выглядит.
Правозащитник говорит, что Москва со своей стороны делает все усилия, и это выглядит как экономическая конфронтация на уровне ответа на ответ. Типу Казахстан что-то делает – его действиям отвечает Москва.
"Казахстан готов поставлять нефть в Европу в обход России – это, безусловно, антироссийский шаг. Это нож в самое "мясо" путина. И дальше эта ситуация будет усиливаться", – заявил Фейгин.
По его словам, из Москвы доходят слухи, что там уже начались консультации с "назарбаевским кланом". Мол, что они погорячились в январе, оставили Токаева (президентом Казахстана – 24 канал).
"Сейчас эти назарбаевцы будут говорить: "Вот видите, а мы вам говорили, его нужно было убирать. Я не исключаю, что мы скоро увидим ситуацию в Казахстане, похожую на ту, которая происходила в январе", – объяснил Фейгин.
По мнению правозащитника, это не "спектакль". Он говорит, что это параллельно идет отыгрыш, который ничем не закончится.
"Ведь там проблема в том, что в нефтегазовом бизнесе Казахстана судьба России минимальна. Там почти нет присутствия России, а Китай, Нидерланды, Британия, США и т.д." – сказал он.
Поэтому, как считает Фейгин, Казахстан не будет инвестировать в Россию.