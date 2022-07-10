закрыть
10 июля 2022, воскресенье, 11:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как долго будет падать экономика Беларуси?

11
  • 10.07.2022, 9:36
  • 3,364
Как долго будет падать экономика Беларуси?

Oколо 40% экспорта не может быть направлено по привычным маршрутам.

Белорусская экономика демонстрирует падение. Но быстрота погружения в рецессию, ее фактическое дно, и продолжительность пока не предопределены, пишет belmarket.by.

Старший научный сотрудник BEROC (Киев) Дмитрий Крук презентовал «Белорусский экономический обзор», где представил анализ экономики нашей страны и обозначил факторы, которые могут повлиять на развитие Беларуси в ближайшем будущем.

По мнению эксперта, события в Украине в корне изменили экономическую среду для Беларуси. Санкции западных стран и их последствия, потеря торговых отношений с Украиной, добровольный отказ многих контрагентов от ведения бизнеса с Беларусью сгенерировали для страны масштабный и устойчивый шок спроса: около 40% экспорта не может быть направлено по привычным маршрутам, а возможности его переориентации весьма ограничены.

Вдобавок к шоку спроса в новой среде формируется и шок предложения: недоступность промежуточного импорта, новая волна миграции, ментальное неприятие новых условий, ведут к тому, что ряд бизнесов ограничивает производство. Наконец, в новой среде масштабируются и хронические угрозы финансовой стабильности.

По мнению эксперта, в таких условиях неизбежной стала глубокая рецессия. Наиболее пессимистичная оценка ее потенциального дна — 20% (от пика 2 квартала 2021 года), что соответствует уровню доходов на стыке 2007-2008 гг. Но быстрота погружения в рецессию, ее фактическое дно, и продолжительность пока не предопределены. Эти характеристики будут зависеть от того, в какой мере и как быстро удастся ограничить шоки внешнего спроса и предложения, и сгладить их последствия.

«Оперативные данные указывают на то, что колея, которую экономика прокладывала в марте-июне, пока сохраняет надежду, что дно рецессии будет не столь глубоким. При поступательном движении по этой колее, к середине года потери выпуска по сравнению с пиком 2 квартала 2021 года составят около 6%, а к концу года — около 11%.

По итогам 2022 года ВВП в этом случае сократится на 6-7%, а его уровень откатится к значениям 2010 года. Отклонение от такой колеи в лучшую сторону видится маловероятным, ввиду дефицита возможностей быстро купировать имеющиеся шоки. А вот отклонение в худшую сторону и даже срыв экономики в штопор худшего сценария, например, ввиду разрастания межотраслевых эффектов и финансовой турбулентности, по-прежнему видится достаточно вероятным», — считает Дмитрий Крук.

На данный момент остается актуальной крайне широкая «вилка» в оценке дна рецессии – от 7% до 20% по сравнению с пиком 2 квартала 2021 года. В случае если реальность будет тяготеть к плохому сценарию, а погружение в рецессию по совокупности причин будут притормаживаться, то процесс достижения дна может быть долгим, занимая 5-10 кварталов. То есть, весь 2023 год может вслед за 2022 годом оказаться рецессионным.

«После погружения на дно по умолчанию нет оснований ожидать скорого восстановления. Во-первых, уровень дна, вероятно, будет соответствовать новому равновесному уровню выпуска, тогда как драйверы роста по-прежнему будут в дефиците, и потенциал роста близок к нулю. Во-вторых, резкое структурное сжатие может само по себе становиться фактором разрушения экономической среды и драйверов роста», — отмечает эксперт BEROC.

В начале года для горизонта 2-3 лет вероятных сценариев развития экономики было несколько: анемичный рост, стагнация, глубокое падение. На сегодняшний день, по мнению эксперта, однозначно доминирует вектор сжатия экономики: снижение доходов и экономический регресс видятся практически неизбежными. Неопределенность сводится к тому, насколько глубокими и продолжительными они окажутся.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип
Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко «Европейская правда»