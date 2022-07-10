Как долго будет падать экономика Беларуси? 11 10.07.2022, 9:36

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Oколо 40% экспорта не может быть направлено по привычным маршрутам.

Белорусская экономика демонстрирует падение. Но быстрота погружения в рецессию, ее фактическое дно, и продолжительность пока не предопределены, пишет belmarket.by.

Старший научный сотрудник BEROC (Киев) Дмитрий Крук презентовал «Белорусский экономический обзор», где представил анализ экономики нашей страны и обозначил факторы, которые могут повлиять на развитие Беларуси в ближайшем будущем.

По мнению эксперта, события в Украине в корне изменили экономическую среду для Беларуси. Санкции западных стран и их последствия, потеря торговых отношений с Украиной, добровольный отказ многих контрагентов от ведения бизнеса с Беларусью сгенерировали для страны масштабный и устойчивый шок спроса: около 40% экспорта не может быть направлено по привычным маршрутам, а возможности его переориентации весьма ограничены.

Вдобавок к шоку спроса в новой среде формируется и шок предложения: недоступность промежуточного импорта, новая волна миграции, ментальное неприятие новых условий, ведут к тому, что ряд бизнесов ограничивает производство. Наконец, в новой среде масштабируются и хронические угрозы финансовой стабильности.

По мнению эксперта, в таких условиях неизбежной стала глубокая рецессия. Наиболее пессимистичная оценка ее потенциального дна — 20% (от пика 2 квартала 2021 года), что соответствует уровню доходов на стыке 2007-2008 гг. Но быстрота погружения в рецессию, ее фактическое дно, и продолжительность пока не предопределены. Эти характеристики будут зависеть от того, в какой мере и как быстро удастся ограничить шоки внешнего спроса и предложения, и сгладить их последствия.

«Оперативные данные указывают на то, что колея, которую экономика прокладывала в марте-июне, пока сохраняет надежду, что дно рецессии будет не столь глубоким. При поступательном движении по этой колее, к середине года потери выпуска по сравнению с пиком 2 квартала 2021 года составят около 6%, а к концу года — около 11%.

По итогам 2022 года ВВП в этом случае сократится на 6-7%, а его уровень откатится к значениям 2010 года. Отклонение от такой колеи в лучшую сторону видится маловероятным, ввиду дефицита возможностей быстро купировать имеющиеся шоки. А вот отклонение в худшую сторону и даже срыв экономики в штопор худшего сценария, например, ввиду разрастания межотраслевых эффектов и финансовой турбулентности, по-прежнему видится достаточно вероятным», — считает Дмитрий Крук.

На данный момент остается актуальной крайне широкая «вилка» в оценке дна рецессии – от 7% до 20% по сравнению с пиком 2 квартала 2021 года. В случае если реальность будет тяготеть к плохому сценарию, а погружение в рецессию по совокупности причин будут притормаживаться, то процесс достижения дна может быть долгим, занимая 5-10 кварталов. То есть, весь 2023 год может вслед за 2022 годом оказаться рецессионным.

«После погружения на дно по умолчанию нет оснований ожидать скорого восстановления. Во-первых, уровень дна, вероятно, будет соответствовать новому равновесному уровню выпуска, тогда как драйверы роста по-прежнему будут в дефиците, и потенциал роста близок к нулю. Во-вторых, резкое структурное сжатие может само по себе становиться фактором разрушения экономической среды и драйверов роста», — отмечает эксперт BEROC.

В начале года для горизонта 2-3 лет вероятных сценариев развития экономики было несколько: анемичный рост, стагнация, глубокое падение. На сегодняшний день, по мнению эксперта, однозначно доминирует вектор сжатия экономики: снижение доходов и экономический регресс видятся практически неизбежными. Неопределенность сводится к тому, насколько глубокими и продолжительными они окажутся.

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