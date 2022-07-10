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ВСУ отбили попытки россиян продвинуться на Северск со стороны Лисичанска

  • 10.07.2022, 9:44
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ВСУ отбили попытки россиян продвинуться на Северск со стороны Лисичанска

Наступление врага в Луганской области захлебнулось.

Российским войскам не удается оккупировать всю территорию Луганской области. Все их попытки продвинуться со стороны Лисичанска на Северск захлебываются благодаря ВСУ.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

"Они (оккупанты - ред.) до сих пор живут мыслями о том, как в начале марта отхватили большую часть области. Но это была отнюдь не молниеносная наступательная операция, а развитие нашими военными прочной линии обороны", - отметил Гайдай.

По его словам, как только ВСУ сделали надежные защитные укрепления, это быстрое наступление подошло к концу.

"За четыре месяца россияне продвинулись на несколько километров, избрав тактику сплошного уничтожения крупных городов. Но они все еще уверены в своих "героических" победах в конце февраля, живут этим и не хотят осознавать реальность. А она их не очень радует. Как вот вчера, когда вблизи Золотаревки оккупанты попали под нашу артиллерию и вынуждены были бежать с позиций. Нападение на Верхнекаменское у них не удалось", - рассказал Гайдай.

Он также сообщил, что враг стягивает войска вблизи Белогоровки, обстреливает окружающие населенные пункты, наносит авиационные удары.

"Быстро оккупировать всю Луганщину враг все еще не в состоянии. Только в течение последней ночи россиянами осуществлено семь артиллерийских обстрелов и четыре ракетных удара", - добавил Гайдай.

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