Ученые нашли животное с огромным третьим глазом 10.07.2022, 9:53

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Устройство его мозга также удивило исследователей.

Королевский музей Онтарио представил новое исследование, основанное на мозге окаменевшего морского хищника. Ученые выяснили, как развивался мозг у животных в процессе эволюции, а также как появилось зрение. Результаты работы исследователей опубликованы в журнале Current Biology.

Stanleycaris, который стал объектом изучения, принадлежал к древнему вымершему предку членистоногих под названием Radiodonta, отдаленно связанному с современными насекомыми и пауками. Больше всего исследователей взволновало то, что находится в голове Stanleycaris. В 84 окаменелостях сохранились остатки мозга и даже нервов, несмотря на то, что прошло 506 миллионов лет.

«Хотя окаменелые мозги кембрийского периода не новы, это открытие выделяется удивительным качеством сохранности и большим количеством образцов, — рассказал Джозеф Мойсюк, ведущий автор исследования из университета Торонто. — Мы даже можем различить мелкие детали, такие как центры обработки изображений, обслуживающие глаза, и следы нервов, входящих в придатки. Детали настолько четкие, как будто мы смотрим на животное, которое умерло вчера».

Новые окаменелости показывают, что мозг Stanleycaris состоял из двух сегментов, протоцеребрума и дейтоцеребрума, связанных с глазами и лобными долями соответственно. «Мы пришли к выводу, что двухсегментная голова и мозг имеют глубокие корни в линии членистоногих и что ее эволюция, вероятно, предшествовала трехсегментному мозгу, который характерен для всех живых представителей этого разнообразного типа животных», — добавил Мойсюк.

У современных членистоногих, таких как насекомые, мозг состоит из протоцеребрума, дейтоцеребрума и тритоцеребрума. Хотя может показаться, что разница в сегменте не меняет правила игры, на самом деле она имеет радикальное научное значение. Поскольку повторяющиеся копии многих органов членистоногих можно найти в их сегментированных телах, выяснение того, как сегменты выстраиваются между разными видами, является ключом к пониманию того, как эти структуры диверсифицировались в пределах группы.

В дополнение к паре стебельчатых глаз у Stanleycaris был большой центральный глаз в передней части головы, что никогда раньше не замечалось у радиодонтов. «Наличие огромного третьего глаза у Stanleycaris было неожиданным. Это подчеркивает, что эти животные выглядели еще более причудливо, чем мы думали, но также показывает нам, что самые ранние членистоногие уже развили множество сложных зрительных систем, как и многие из их современных родственники», — рассказал доктор Жан-Бернар Карон, куратор отдела палеонтологии беспозвоночных.

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