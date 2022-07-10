Военный аналитик: Лукашенко утратил контроль над армией 6 10.07.2022, 9:58

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Функция диктатора в военном планировании чисто декоративная.

В Украине продолжают обсуждать звучащие из Минска заявления. 5 июля Владимир Зеленский высказал надежду, что Беларусь не втянется в войну, при этом добавив:

— Но провокации есть, провокации будут... Беларусь под угрозой этого втягивания, мы со своей стороны можем сказать только одно: мы к этому готовимся.

Позже украинская разведка заявила о создании российских военных баз на белорусской территории. 9 июля украинские военные сообщили о минировании «опасных направлений» у границы с Беларусью.

Военный эксперт, бывший сотрудник Минобороны Украины и участник миротворческих операций в Коссово и Ираке Сергей Грабский в комментарии телеканалу ICTV поделился мнением об угрозах со стороны Беларуси.

Противник может захотеть попробовать авианалеты

— Процесс подготовки к потенциальному вторжению пошел. Будет ли он обязательно, случится ли это сухопутное вторжение, очень трудно сказать. Но я хочу обратить внимание на увеличение так называемой авиационной группировки противника на этом направлении, — отметил эксперт.

По его словам, запускать ракеты по западным областям Украины довольно проблематично. Поэтому российские войска могут попытаться изменить тактику:

— Я думаю, что в этот раз противник может захотеть попробовать авианалеты. Превалирующими целями являются железнодородные узлы — такие как Ковель, Сарны, Коростань. То есть, те узлы, которые по мнению противника обеспечивают логистику вооружений и боевой техники, которые поступают в ВСУ. Хотя это не так.

Есть одно «но»

Сергей Грабский считает, что украинские войска обладают достаточно эффективными силами ПВО, укрепленными западными образцами противовоздушных систем. Это снизит эффективность авианалетов, вынудив российских летчиков сбрасывать бомбы с больших высот, не входя в зону действия ПВО:

— От этого будут страдать в первую очередь мирные люди. И в этом драма ситуации, которая может развернуться на этом направлении.

О горьком опыте Киева и Чернигова

Говоря о возможности сухопутного вторжения с территории Беларуси, эксперт напомнил, что с севера в Украину ведут всего несколько дорог, включая железнодрожные линии.

— Имея горький опыт Черниговщины и Киева, у меня все больше и больше сомнений, что россияне решаться на такие действия.

Утратил ли Лукашенко контроль над своей армией

Сергей Грабовский убежден, что это уже произошло, учитывая то, где получили образование высшие чины армии и спецслужб.

— Все военные учения, которые проводились на территории Беларуси свидетельствуют о том, что функция Лукашенко в военном планировании чисто декоративная.

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