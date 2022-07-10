Токсичная аура Кремля 2 Телеграм-канал «Запретное мнение»

10.07.2022, 10:04

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Строчку из песни «Остров невезения» вполне можно взять за основу гимна путинского режима.

"Что они ни делают, не идут дела…"

Данную строчку из песни "Остров невезения" вполне можно взять за основу гимна путинского режима.

Несколько дней назад к Кремлю обратился Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, попросив дать кредит на закупку топлива.

Дело в том, что островное государство, "благодаря" политике действующей коррумпированной власти, переживает тяжелейший экономический кризис в своей истории, который привёл к тому, что каждый второй житель нуждается в гуманитарной помощи.

Казалось бы, вот и новый братский режим, который в обмен на деньги российских налогоплательщиков согласится всячески уважать и поддерживать Путина во всех его чудовищных начинаниях.

Отечественные пропагандисты даже нашли Шри-Ланку на карте и приготовились объяснять, почему именно она является наиболее близкой РФ в духовно-скрепном плане, как вдруг, пришло печальнейшее известие:

"Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса принял решение сложить полномочия после того, как толпы протестующих захватили его дворец, а также ряд государственных зданий и подожгли резиденцию премьер-министра Ранила Викрамасингхе, объявившего страну банкротом".

Помощь была запрошена слишком поздно. Боевики ЧВК "Вагнер" прибыть не успели. Раджапаксу уже не спасти.

Видимо, от Кремля сейчас исходит настолько плохая аура, что она способна негативно сказываться даже на потенциальных союзниках и партнерах.

Остальным преступным и террористическим режимам на заметку. Главари "Талибана" напряглись.

"Видно в понедельник их мама родила…"

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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