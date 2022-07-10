закрыть
10 июля 2022, воскресенье, 11:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Украине ликвидировали командира танкового батальона из Северной Осетии

6
  • 10.07.2022, 10:20
  • 6,542
В Украине ликвидировали командира танкового батальона из Северной Осетии

Захватчика «грузом 200» отправили в родной Моздок.

На войне в Украине нашел смерть еще один офицер из российских оккупационных войск – майор Тархан Хордаев. Он был капитаном танкового батальона одного из полков армии РФ, который российский диктатор Путин отметил за "массовый героизмом и отвагу" в уничтожении мирных городов и убийстве украинцев.

Об этом сообщил в Twitter офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан (Штирлиц). Гибель оккупанта также подтвердили на его родине в Северной Осетии.

"Майор Хордаев Тархан сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризировался. Слава нации! Смерть врагам!" – написал офицер.

По данным росСМИ, в ходе полномасштабного вторжения российских войск в Украину топ-оккупант руководил батальоном 80-го танкового полка, который дислоцируется в Чебаркуле Челябинской области.

Сам захватчик был родом из города Моздока, что в Республике Северная Осетия (РФ). Пропагандисты гордо оповещают соотечественников, что он погиб "в борьбе за справедливость" 2 июля. Захватчик не дожил около двух недель до своего 35-летия.

Интернет-ресурсы страны-агрессора также пишут, что ранее 80-му танковому полку, в котором числился Хордаев, было присвоено "звание" гвардейского. Соответствующий указ подписал глава РФ Владимир Путин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип
Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко «Европейская правда»