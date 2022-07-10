В Украине ликвидировали командира танкового батальона из Северной Осетии 6 10.07.2022, 10:20

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Захватчика «грузом 200» отправили в родной Моздок.

На войне в Украине нашел смерть еще один офицер из российских оккупационных войск – майор Тархан Хордаев. Он был капитаном танкового батальона одного из полков армии РФ, который российский диктатор Путин отметил за "массовый героизмом и отвагу" в уничтожении мирных городов и убийстве украинцев.

Об этом сообщил в Twitter офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан (Штирлиц). Гибель оккупанта также подтвердили на его родине в Северной Осетии.

"Майор Хордаев Тархан сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризировался. Слава нации! Смерть врагам!" – написал офицер.

По данным росСМИ, в ходе полномасштабного вторжения российских войск в Украину топ-оккупант руководил батальоном 80-го танкового полка, который дислоцируется в Чебаркуле Челябинской области.

Сам захватчик был родом из города Моздока, что в Республике Северная Осетия (РФ). Пропагандисты гордо оповещают соотечественников, что он погиб "в борьбе за справедливость" 2 июля. Захватчик не дожил около двух недель до своего 35-летия.

Интернет-ресурсы страны-агрессора также пишут, что ранее 80-му танковому полку, в котором числился Хордаев, было присвоено "звание" гвардейского. Соответствующий указ подписал глава РФ Владимир Путин.

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