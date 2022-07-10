На «белорусских Мальдивах» утонула шестилетняя девочка 3 10.07.2022, 10:30

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Ребенка на дне мелового карьера обнаружил прохожий.

Шестилетняя девочка утонула в меловом карьере в Волковыске — это одно из самых популярных мест для фото.

Как предварительно выяснили следователи, в субботу 9 июля девочка одна пошла к водоему возле дома. Она зашла в воду и стала тонуть.

— Ребенка на дне карьера обнаружил прохожий и сообщил в правоохранительные органы. Ее тело извлекли сотрудники ОСВОД, — сообщает Следственный комитет. — На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сейчас Волковысский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.

Меловые карьеры под Волковыском — это одно из самых популярных мест для купания и фотосессий в стране. Их называют «Белорусскими Мальдивами». Людей привлекает необычный бирюзовый цвет воды. Между тем, купаться в карьерах запрещено.

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