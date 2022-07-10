Как выглядят и сколько стоят самые дорогие квартиры, продающиеся в Беларуси

Как выглядят и сколько стоят самые дорогие квартиры, продающиеся в Беларуси3
- 10.07.2022, 10:50
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Цены доходят почти до двух миллионов долларов.
Самые высокие цены на «вторичку», конечно, в Минске. Стоимость некоторых квартир доходит почти до двух миллионов долларов в эквиваленте! Смотрите, что предлагают за эти деньги, пишет intex-press.by.
Четырехкомнатная квартира в центре – $1950000
Жилье на улице Сторожовской в Минске занимает площадь более 260 квадратных метров, при том, что в квартире всего четыре комнаты! Находится в элитном доме с консьержем и трехуровневым подземным паркингом.
«Изюминкой одного из санузлов является роскошный хамам со звездным небом», – говорится в объявлении о продаже недвижимости.
Девять комнат на двух уровнях – $1080000
Квартира находится в доме на ул. Грибоедова и занимает два этажа. В ней девять комнат, общая площадь жилья – 360 квадратных метров.
В квартире есть камин, отдельная комната для занятий спортом, кабинет, сауна и джакузи.
Жилье продается с мебелью и техникой.
Большая двухуровневая квартира без мебели – $1078900
Размер этого жилья, которое находится на ул. Москвина, практически вдвое больше, чем у предыдущего – более 580 квадратных метров. Но тоже есть два уровня.
К жилью «прилагается» подземный гараж на две машины.
«Эксклюзивная квартира в легендарном доме» – $890000
Именно так презентует продавец жилье в доме на Броневом переулке, который строился в советские времена для столичной партийной элиты.
В квартире четыре комнаты, общая площадь жилья порядка 160 «квадратов». Квартира продается вместе с итальянской мебелью «с 19 видами дерева, узорами и эмалью из жемчуга».
«Двушка» на 250 квадратных метров – $850000
В этой квартире на ул. Димитрова всего две комнаты, но расположены они на двух этажах и занимают площадь в 250 «квадратов».
К жилью прилагаются собственный гараж и машиноместо во дворе.
Пентхаус с собственной террасой – $800000
В квартире на ул. Филимонова площадью около 162 квадратных метров есть четыре комнаты и два санузла.
На собственной террасе можно оборудовать зону барбекю.