The Telegraph: Борис Джонсон намерен уйти из политики 3 10.07.2022, 10:56

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Политик не исключает, что вернется к публицистике и выступлениям с лекциями.

Премьер Великобритании Борис Джонсон намерен уйти из политики на следующих выборах.

Об этом сообщает The Telegraph.

Джонсон не будет отказываться от своего депутатского мандата сейчас, чтобы избежать проведения довыборов в Палату общин. Он намерен, завершить политическую карьеру на следующих выборах или последовать примеру предшественницы Терезы Мэй, которая после ухода с поста премьера продолжает работать депутатом.

Джонсон также не исключает, что вернется к публицистике и выступлениям с лекциями. Так, издательство Hodder & Stoughton до сих пор ожидает от него биографии Уильяма Шекспира, которую планировали выпустить еще в 2016 году к 400-летию со дня смерти драматурга, но отложили после назначения господина Джонсона главой МИДа. Политик уже получил аванс в размере £88 тыс.

Отставка Бориса Джонсона

Еще 6 июля Джонсон заявил, что готов уйти в отставку лишь в двух случаях: если правительство не сможет продолжать должным образом выполнять работу; и если правительство не сможет и дальше оказывать поддержку Украине.

Уже 7 июля премьер-министр объявил, что уходит в отставку.

Отставка Джонсона стала результатом беспрецедентного давления со стороны его правительства. В отставку подали министры финансов и здравоохранения. За ними были новые увольнения. Всего сложили полномочия более 40 членов правительства.

Среди претендентов на кресло Джонсона: министр иностранных дел Лиз Трасс, министр по торговой политике Пенелопа Мордонт, Риши Сунак (до 5 июля - глава казначейства), председатель специального комитета по здравоохранению и социальной помощи Джереми Хант.

В Консервативной партии планируют избрать нового премьер-министра Великобритании вместо Бориса Джонсона в начале сентября, когда Палата общин вернется с летних каникул.

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