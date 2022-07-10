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Один выстрел – минус три танка: бойцы 81-й бригады громят технику врага

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  • 10.07.2022, 11:00
  • 2,418
Один выстрел – минус три танка: бойцы 81-й бригады громят технику врага

Видеофакт.

Воины Вооруженных сил Украины одним выстрелом уничтожили сразу три вражеских танка. Отличились артиллеристы 81-й отдельной аэромобильной бригады.

Соответствующее видео обнародовал журналист Юрий Бутусов. В кадре видно, как после выстрела украинских военных догорает враждебное скопление трех танков. О локации не сообщается.

"Три танка одним снарядом!" – 81 десантно-штурмовая бригада уничтожает российские войска", – подписал видео автор.

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