В Витебске появился новый костел

В Витебске появился новый костел2
- 10.07.2022, 11:12
Храм был освящен 9 июля.
Костел святого Игнатия Лойолы построен в витебском микрорайоне Билево, сообщают «Народные новости Витебска».
Это уже четвертый католический храм, который появился в городе за время независимости Беларуси.
Первым, в 2009 году, освятили костел Иисуса Милосердного, куда перенесли Витебскую кафедру. В 2013-м консекрировали костел Святого Духа (переделан из недостроенного бассейна), а в 2017-м — костел Святого Антония (переделан из бывшего Дома культуры).
Здание нового витебского костела мало напоминает классическую белорусскую сакральную архитектуру — оно полностью состоит из параллелепипедов. Фрески на алтарной стене сочетают классический сюжет с Тайной вечерей с изображениями наших современников — от Диего Марадоны до журналистов. Правда, подобного стиля фрески, выполненные тем же художником, находятся и в костеле Святого Антония.