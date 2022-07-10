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В Витебске появился новый костел

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  • 10.07.2022, 11:12
В Витебске появился новый костел

Храм был освящен 9 июля.

Костел святого Игнатия Лойолы построен в витебском микрорайоне Билево, сообщают «Народные новости Витебска».

Это уже четвертый католический храм, который появился в городе за время независимости Беларуси.

Первым, в 2009 году, освятили костел Иисуса Милосердного, куда перенесли Витебскую кафедру. В 2013-м консекрировали костел Святого Духа (переделан из недостроенного бассейна), а в 2017-м — костел Святого Антония (переделан из бывшего Дома культуры).

Здание нового витебского костела мало напоминает классическую белорусскую сакральную архитектуру — оно полностью состоит из параллелепипедов. Фрески на алтарной стене сочетают классический сюжет с Тайной вечерей с изображениями наших современников — от Диего Марадоны до журналистов. Правда, подобного стиля фрески, выполненные тем же художником, находятся и в костеле Святого Антония.

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