Белорусы Польши активно собирают денег на «Байрактар» для Украины 3 10.07.2022, 11:26

На счетах уже есть больше трети от необходимой суммы.

В Польше проходит сбор денег на Bayraktar TB2 для Украины. На онлайн-счет сбора на покупку боевого беспилотника Bayraktar TB2 для украинской армии было внесено более 8 миллионов злотых (по состоянию на 13 часов в субботу), сообщает (tvn24.pl).

Акцию, которую начал польский публицист Славомир Сераковский, поддерживают, в частности, белорусы, выступающие против политики режима Александра Лукашенко.

К пожертвованиям также приглашаются известные в Польше люди, среди которых Агнешка Холланд, Майя Осташевска, Збигнев Дандис, Анна Вирт-Меллер и Андрей Стасюк.

На покупку турецкого боевого беспилотника, который с первых дней войны стал символом сопротивления украинцев захватчикам из России, нужно 22,5 миллиона злотых. Благодаря привлечению доноров на счету есть уже более трети этой суммы.

Сбор, который находится тут, поддержали уже почти 72 тысячи человек. Более 48 тысяч злотых поступило от группы из более чем 300 человек, которая внесла деньги с помощью субсчета для граждан «оккупированной режимом Лукашенко Беларуси».

«Мы хотим дать четкий сигнал, что белорусы смотрят на кошмар Украины совсем иначе, чем режим Лукашенко», - подчеркивает Томаш Сулима, польский журналист белорусской национальности, который создал специальный счет для белорусов Польши.

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