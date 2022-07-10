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Британская разведка назвала важную цель РФ для продвижения через Донецкую область

  • 10.07.2022, 11:29
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Британская разведка назвала важную цель РФ для продвижения через Донецкую область

Оккупанты обстреливают этот участок из Изюма.

Российская артиллерия продолжает наносить удары по Славянскому району Донецкой области из окрестностей Изюма на севере и около Лисичанска на востоке.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

В ведомстве предположили, что российские войска добились еще нескольких небольших территориальных успехов в районе Попасной.

"Обстрелы из Изюма продолжаются вдоль оси главной дороги E40. Контроль над трассой Е40, которая соединяет Донецк с Харьковом, вероятно, будет важным объектом для России в ее попытках продвинуться через Донецкую область", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия стягивает для наступления в Украине технику 1950-х годов.

Кроме того, по данным британской разведки, российские силы готовятся к началу новых наступательных операций в Донецкой области. Непосредственной тактической целью России будет Северск.

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