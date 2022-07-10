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У террориста Гиркина случилась истерика из-за новых провалов РФ в войне

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  • 10.07.2022, 11:45
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У террориста Гиркина случилась истерика из-за новых провалов РФ в войне

Экс-главарь боевиков «ДНР» обвинил во всем командование российской армии.

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) констатировал провал "спецоперации" России в Украине, сообщает glavred.info.

По его словам, оккупанты за 4 месяца войны не смогли достичь желаемых результатов, более того, о дальнейших успехах России в войне против Украины речи не идет.

"Огромная Россия, у которой вторая армия мира, не смогла справиться с Украиной за 4 месяца и перевела войну в формат статичного фронта. Обладая огромными преимуществами над Украиной, мы ничего не смогли с ней сделать", - заявил Гиркин.

Он считает, что во всем виновато военное руководство РФ.

"А что будет дальше? Перейдем к обороне? Будем теперь медленно сдавать то, что заняли вначале войны? Для того чтобы разгромить Украину, потребуются не батальоны, потребуются танковые корпуса" - негодует Гиркин.

Ранее террорист резко высказался в адрес президента РФ Владимира Путина и его окружения. Он в очередной раз напомнил, что Путина окружает команда, которая провалила все поставленные перед ними задачи в войне против Украины.

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