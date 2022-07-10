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Зенон Позняк призвал белорусских военных освобождать Беларусь от оккупации промосковского режима

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  • 10.07.2022, 11:55
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Зенон Позняк призвал белорусских военных освобождать Беларусь от оккупации промосковского режима

В случае прямой агрессии Лукашенко против Украины у белорусской армии есть три пути.

Лидер Консервативно-христианской партии БНФ Зенон Позняк обратился с призывом к солдатам и офицерам белорусской армии. Текст обращения опубликован на сайте КХП-БНФ.

По словам Позняка, в случае, если Александр Лукашенко пошлет белорусских военных на войну против Украины, у них будет три пути:

«Позорный и самоубийственный для вас и для гордости нашей страны» – подчиниться, ступить на Украину с оружием и убивать украинцев на их земле, «и также принять от них свою бессмысленную смерть».

Поднять белый флаг и перейти на сторону украинцев. «Вы будете защищены международными законами. Это не плен. Отказ от чужой московской несправедливой войны, отказ быть агрессором, отказ воевать с соседом обеспечит вам статус жизни в любой стране ООН либо возможность (кто пожелает) воевать против рашистского Мордора на стороне украинцев в белорусских военных отделах».

«Путь героев и патриотов Отечества» – «перегруппироваться, повернуть назад и пойти на Минск освобождать Беларусь от оккупации промосковского режима»

По мнению Позняка, Россия рассчитывает, что «немотивированная белорусская армия почти гарантированно будет понижена и разбита украинцами, и тогда при всех раскладах и поворотах Москва может захватить Беларусь голыми руками», так как «защищать страну некому будет».

Напомним, что украинские военные минируют опасные направления на границе с Беларусью, сообщает Командование объединенных сил ВСУ ввиду посещения командующим Сергеем Наевым позиций украинских военных в Северной оперативной зоне – возле границы с Беларусью.

По словам Наева, сейчас проходит минирование опасных направлений и благоустройство инженерных ограждений. Подразделения Государственной пограничной службы Украины укрепляют госграницы страны на всех опасных и угрожающих направлениях.

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