Украинский цугцванг для Лукашенко 3 10.07.2022, 12:21

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Диктатор все больше сдает свои позиции.

В эфире канала «Утро февраля» аналитик Белорусского института стратегических исследований Вадим Можейко отметил, что с началом политического кризиса в Беларуси в 2020 году, когда Лукашенко утратил внутреннюю легитимность, он все больше вынужден сдавать позиции из-за зависимости от Москвы.

– Лукашенко пытается делать это там, где, как ему кажется, это не имеет существенного значения, больше риторически, чем практически. Но мы видим, к чему это его привело, – сказал аналитик, подразумевая статус Беларуси как соагрессора в войне против Украины.

Можейко считает, что Лукашенко не хочет прямо ввязываться в конфликт, т.к. его не устроит ни очевидная победа России, ни очевидна победа Украины.

– Если Россия победит в войне, Лукашенко и Беларусь могут стать следующими жертвами Москвы. Если наоборот Россия проиграет (вместе с Лукашенко), то тем более все плохо будет для проигравшей стороны, – сказал аналитик.

Можейко отметил, что пока Кремль получает от Беларуси под руководством Лукашенко все что хочет: территорию и инфраструктуру для атак по Украине. И вовсе не очевидно, что Москва желает задействовать белорусские войска с учетом того, что не до конца ясен уровень их боеготовности – будет ли от них польза?

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