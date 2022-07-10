закрыть
10 июля 2022, воскресенье, 13:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинский цугцванг для Лукашенко

3
  • 10.07.2022, 12:21
  • 3,592
Украинский цугцванг для Лукашенко

Диктатор все больше сдает свои позиции.

В эфире канала «Утро февраля» аналитик Белорусского института стратегических исследований Вадим Можейко отметил, что с началом политического кризиса в Беларуси в 2020 году, когда Лукашенко утратил внутреннюю легитимность, он все больше вынужден сдавать позиции из-за зависимости от Москвы.

– Лукашенко пытается делать это там, где, как ему кажется, это не имеет существенного значения, больше риторически, чем практически. Но мы видим, к чему это его привело, – сказал аналитик, подразумевая статус Беларуси как соагрессора в войне против Украины.

Можейко считает, что Лукашенко не хочет прямо ввязываться в конфликт, т.к. его не устроит ни очевидная победа России, ни очевидна победа Украины.

– Если Россия победит в войне, Лукашенко и Беларусь могут стать следующими жертвами Москвы. Если наоборот Россия проиграет (вместе с Лукашенко), то тем более все плохо будет для проигравшей стороны, – сказал аналитик.

Можейко отметил, что пока Кремль получает от Беларуси под руководством Лукашенко все что хочет: территорию и инфраструктуру для атак по Украине. И вовсе не очевидно, что Москва желает задействовать белорусские войска с учетом того, что не до конца ясен уровень их боеготовности – будет ли от них польза?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип
Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко «Европейская правда»