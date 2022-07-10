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Рынок новых авто в Беларуси ожил?

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  • 10.07.2022, 12:36
Рынок новых авто в Беларуси ожил?

В мае продажи достигли дна.

Вплоть до мая продажи новых автомобилей в Беларуси стремительно падали, однако в июне тренд начал меняться.

В первый месяц лета продано 1113 легковых автомобилей всех марок. Это в 2,5 раза больше, чем в мае. Однако по сравнению с июнем прошлого года падение составило 68%, свидетельствуют данные Автомобильной ассоциации «БАА».

Всего в первом полугодии продано 11 905 машин, по сравнению с прошлым годом произошел 40-процентный обвал.

Ассоциация причину видит дефиците предложения: производство автомобилей сильно упало в России. Неопределенность с предложением во втором полугодии остается высокой.

«Снижается эффективность работы салонов из-за снижения объемов продаж и роста затрат. Рынок легковых автомобилей пока не нашёл своего равновесного состояния», — отмечается в сообщении БАА.

Лидером продаж в июне стала марка Geely – продано 451 автомобилей. Далее следуют LADA (149 машин) и KIA (121 автомобиль).

По итогам полугодия лидируют LADA (3325 машин), Geely (1718 автомобилей), KIA (1225 единиц).

Самой популярной моделью автомобилей в первом полугодии стала Lada Vesta (1752), на втором месте KIA Rio (925), на третьем — Geely Atlas Pro (771).

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