Офицеры РФ насилуют и пытают своих солдат, а затем сжигают их тела под Мелитополем 10.07.2022, 12:58

Из-за зверств командиров началось массовое дезертирство в Запорожской области.

В Запорожской области российские военные начали массово дезертировать из-за издевательства со стороны руководства. Многие оккупанты стреляют в себя же, есть случаи изнасилования солдат. Об этом рассказывают местные медики и жители, сообщает «РИА Мелитополь».

Вчера жители Акимовки сообщили о том, что оккупанты разыскивали более 600 своих солдат-дезертиров, которые самовольно покинули расположение. Оккупанты проверяли документы местных жителей, обыскивали гаражи и брошенные дома.

Медработники рассказывают о том, что в начале июля в больницу попал российский солдат, которые из-за нежелания воевать в Украине выстрелил себе в голову. Он умер на следующий день.

Также известно о том, что российские командиры изнасиловали минимум троих своих солдат. Это они сделали за то, что оккупанты отказались выполнять приказы начальства. Их насиловали в помещении местной полиции.

По данным издания, российские военные сжигают трупы своих же солдат во дворе полицейского участка. Большинство из них были подвергнуты пыткам или казни за дезертирство, совершение разбоев и невыполнение приказов начальства.

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