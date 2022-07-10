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В радиоактивном лесу на границе Беларуси с Украиной решили прорубить широкие просеки

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  • 10.07.2022, 13:09
  • 11,038
В радиоактивном лесу на границе Беларуси с Украиной решили прорубить широкие просеки

Зачем?

Белорусские власти за деньги «союзного государства» хотят покрыть Полесский радиационно-экологический заповедник сетью просек, сообщает издание «Флагшток». Объявленный тендер предусматривает вырубку деревьев для организации 104 километров просек шириной по 100 метров до конца 2022 года.

Стоимость работ определена в 680 000 долларов. Официально заявленная причина работ — «снижение рисков трансграничных переносов радиоактивных элементов при чрезвычайных ситуациях на радиоактивно загрязненных территориях государств-участников «союзного государства» и повышение оперативности при их ликвидации».

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