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«Одиннадцать 200-х и много раненых»: оккупанты шокированы ударами ВСУ из HIMARS

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  • 10.07.2022, 13:19
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«Одиннадцать 200-х и много раненых»: оккупанты шокированы ударами ВСУ из HIMARS

После разгрома базы остатки подразделения врага были эвакуированы.

Американские HIMARS работают на фронте и показывают свою эффективность.

Телеканал 24tv.ua рассказал, как ВСУ ударили из HIMARS по базе оккупантов. Один из российских захватчиков начал жаловаться и рассказал о потерях.

По словам оккупанта, на месте умерли сразу 11 российских захватчиков. Раненых тоже очень много.

"По нашей базе сегодня прилетело. 11 человек 200, о раненых еще даже не говорят. В**али "Химарсами" в пять утра", – рассказал оккупант.

После этого их подразделение было эвакуировано с места дислокации.

На автора уже набросились за публикацию этой информации. Проклинают за то, что написал о потерях. Между тем, он злится и не понимает, почему об этом нельзя говорить.

Украина получит больше HIMARS

Администрация Байдена разворачивает еще один пакет вооружений для Украины стоимостью 400 миллионов долларов. В частности, в новый пакет помощи вошли новые системы HIMARS. Они уже находятся в пути в Украину.

HIMARS достаточно хорошо зарекомендовали себя в войне России с Украиной. С РСЗО HIMARS контрнаступление ВСУ на Запорожском и Херсонском направлениях проходит более эффективно.

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