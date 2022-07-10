«Одиннадцать 200-х и много раненых»: оккупанты шокированы ударами ВСУ из HIMARS

«Одиннадцать 200-х и много раненых»: оккупанты шокированы ударами ВСУ из HIMARS7
- 10.07.2022, 13:19
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После разгрома базы остатки подразделения врага были эвакуированы.
Американские HIMARS работают на фронте и показывают свою эффективность.
Телеканал 24tv.ua рассказал, как ВСУ ударили из HIMARS по базе оккупантов. Один из российских захватчиков начал жаловаться и рассказал о потерях.
По словам оккупанта, на месте умерли сразу 11 российских захватчиков. Раненых тоже очень много.
"По нашей базе сегодня прилетело. 11 человек 200, о раненых еще даже не говорят. В**али "Химарсами" в пять утра", – рассказал оккупант.
После этого их подразделение было эвакуировано с места дислокации.
На автора уже набросились за публикацию этой информации. Проклинают за то, что написал о потерях. Между тем, он злится и не понимает, почему об этом нельзя говорить.
Украина получит больше HIMARS
Администрация Байдена разворачивает еще один пакет вооружений для Украины стоимостью 400 миллионов долларов. В частности, в новый пакет помощи вошли новые системы HIMARS. Они уже находятся в пути в Украину.
HIMARS достаточно хорошо зарекомендовали себя в войне России с Украиной. С РСЗО HIMARS контрнаступление ВСУ на Запорожском и Херсонском направлениях проходит более эффективно.